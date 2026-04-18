ППО заявила про знешкодження 190 дронів РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 17-18 квітня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — які наслідки
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 150 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
