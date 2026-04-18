ППО заявила про знешкодження 190 дронів РФ
Нова атака Росії на Україну - які наслідки

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 17-18 квітня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 150 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Більше по темі

Трамп і Путін розпочали світову війну нового типу — експерт
Світова війна вже почалася?
Трамп скасував санкції на російську нафту попри усі свої обіцянки
Мінфін США
Трамп знову допомагає Путіну заробляти гроші на війну
У Росії горять одразу кілька НПЗ та нафтобаз після атаки дронів — фото і відео
“Бавовна” в Росії 18 квітня - останні подробиці

