ПВО заявила об обезвреживании 190 дронов РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 17-18 апреля российские захватчики совершали атаку на Украину 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях.
Новая атака России на Украину — какие последствия
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 150 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-