ПВО заявила об обезвреживании 190 дронов РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 17-18 апреля российские захватчики совершали атаку на Украину 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

Новая атака России на Украину — какие последствия

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 150 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.