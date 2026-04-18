Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два орудия, один пункт управления БпЛА и семь районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1515-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 151 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 18 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 18.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 317 150 (+1 080) человек;
танков — 11 876 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 24 410 (+10) ед;
артиллерийских систем — 40 242 (+82) ед;
РСЗО — 1 743 (+4) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 245 112 (+2 104) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 90 194 (+180) ед;
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб.
Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и произвел 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
