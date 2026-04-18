Трамп відкинув цинічну пропозицію Путіна щодо Ірану

Американський лідер Дональд Трамп відхилив ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії в межах потенційної мирної угоди.
Головні тези:
- Пропозиція Путіна не була затребувана з боку Трампа та більше не є темою переговорів.
- Телефонна розмова між ними не призвела до конкретних результатів.
Путін не зміг обдурити Трампа
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він офіційно підтвердив, що ініціатив Путіна щодо Ірану наразі "не на столі переговорів" і "не затребувана" з боку Штатів.
Спікер російського диктатора додав, що Москва готова прийняти іранський уран і неодноразово заявляла про це раніше.
Попри це, Білий дім не демонструє жодного інтересу до такої ініціативи.
Що важливо розуміти, йдеться про пропозицію, яку Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 березня.
У центрі уваги сторін була російсько-українська війна та ситуація на Близькому Сході.
За словами інсайдерів ЗМІ, Білий дім наполягає на гарантіях безпечного зберігання ядерних матеріалів, тому не розцінює російський варіант як прийнятний.
