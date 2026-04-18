Трамп відкинув цинічну пропозицію Путіна щодо Ірану
Путін не зміг обдурити Трампа
Американський лідер Дональд Трамп відхилив ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії в межах потенційної мирної угоди.

Головні тези:

  • Пропозиція Путіна не була затребувана з боку Трампа та більше не є темою переговорів.
  • Телефонна розмова між ними не призвела до конкретних результатів.

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він офіційно підтвердив, що ініціатив Путіна щодо Ірану наразі "не на столі переговорів" і "не затребувана" з боку Штатів.

Спікер російського диктатора додав, що Москва готова прийняти іранський уран і неодноразово заявляла про це раніше.

Попри це, Білий дім не демонструє жодного інтересу до такої ініціативи.

Що важливо розуміти, йдеться про пропозицію, яку Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 березня.

У центрі уваги сторін була російсько-українська війна та ситуація на Близькому Сході.

Путін пропонував транспортувати близько 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії як частину можливої угоди про припинення війни. Однак Трамп від цієї ідеї відмовився.

За словами інсайдерів ЗМІ, Білий дім наполягає на гарантіях безпечного зберігання ядерних матеріалів, тому не розцінює російський варіант як прийнятний.

