Іран звинуватив Трампа у 7 брехливих заявах за одну годину

За словами речника парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, американський лідер Дональд Трамп невпинно поширює брехню про хід війни на Близькому Сході, а також результати мирних перемовин.
Головні тези:
- Іран досі переконаний, що Штати не зможуть виграти війну на Близькому Сході.
- Трамп почав брехати, що Тегеран передасть збагачений уран до США.
Іран звинувачує Трампа у постійній брехні
За словами останнього, цією брехнею команда Трампа не виграла війну, а також не зможе нічого добитися під час мирних перемовин.
На тлі останніх подій Мохаммад Багер Галібаф чітко дав зрозуміти, що за умови продовження блокади протока Ормуз залишатиметься закритою.
Що важливо розуміти, 17 квітня Дональд Трамп публічно оголосив у себе в соцмережах, що Ормузька протока "готова до роботи і повного проходу суден".
Ба більше, за словами очільника Білого дому, Тегеран передасть збагачений уран до США.
