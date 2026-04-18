Іран звинуватив Трампа у 7 брехливих заявах за одну годину

За словами речника парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, американський лідер Дональд Трамп невпинно поширює брехню про хід війни на Близькому Сході, а також результати мирних перемовин.

Іран звинувачує Трампа у постійній брехні

Президент Сполучених Штатів за одну годину зробив сім заяв, і всі сім з них були неправдивими, — йдеться в офіційній заяві речника парламенту Ірану.

За словами останнього, цією брехнею команда Трампа не виграла війну, а також не зможе нічого добитися під час мирних перемовин.

На тлі останніх подій Мохаммад Багер Галібаф чітко дав зрозуміти, що за умови продовження блокади протока Ормуз залишатиметься закритою.

Проходження через Ормузьку протоку відбуватиметься за "визначеним маршрутом" та з "дозволу Ірану". Те, чи буде протока відкритою чи закритою, а також правила її проходження будуть визначатися на місці, а не в соціальних мережах, — наголосив спікер іранського парламенту.

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Що важливо розуміти, 17 квітня Дональд Трамп публічно оголосив у себе в соцмережах, що Ормузька протока "готова до роботи і повного проходу суден".