"Паперовий тигр!". Трамп знову розкритикував "неспроможність" НАТО
У той час, коли лідери збираються у Парижі для координації заходів гарантування безпеки в Ормузькій протоці, президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, щоб вони трималися подалі.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО за “неспроможність” в Ормузькій протоці, відмовившись від пропозиції допомоги від союзників.
  • Співпраця та координація заходів гарантування безпеки в Ормузькій протоці викликають суперечки між лідерами, зокрема, заяви президента США.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп відкинув будь-яку пропозицію допомоги з боку союзників по НАТО.

Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці вирішилася, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ПОДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ НАПОВНИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, – паперовий тигр!

Варто зазначити, що зустріч у Парижі проходить на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном
Donald Trump
Трамп вважає, що він близький до завершення ще однієї війни
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закрив порти США для російських суден
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга відповів Трампу на заяву про Зеленського "без карт"
Сибіга спростував брехню Трампа

