"Бумажный тигр!". Трамп вновь раскритиковал "несостоятельность" НАТО
В то время, когда лидеры собираются в Париже для координации мер по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО, чтобы они держались подальше.

Главные тезисы

  • Трамп высказал критику по отношению к НАТО и отказался от помощи союзников в связи с ситуацией в Ормузском проливе.
  • Сотрудничество и координация мер по обеспечению безопасности в Ормузском проливе вызывают споры между лидерами, особенно президентом США.

Трамп вновь раскритиковал "несостоятельность" НАТО в Ормузском проливе

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отверг любое предложение помощи со стороны союзников по НАТО.

Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я СКАЗАЛ ИМ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ, РАЗЛИЧЬ ЧТО ОНИ ХОЧУТ НАПОЛНИТЬ СВОИ КОРАБЛИ НЕФТЬЮ. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно — бумажный тигр!

Дональд Трамп

Следует отметить, что встреча в Париже проходит на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".

