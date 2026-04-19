Сибига ответил Трампу на заявление о Зеленском "без карт"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины "нет карт" в мирных переговорах с Россией. По словам главы МИД, у Украины "действительно есть карты" и "это реальность".

Сибига опроверг ложь Трампа

Как известно, недавно глава Белого дома снова озвучил упреки в адрес Украины.

На этот раз Дональд Трамп жаловался на безрезультатность мирных переговоров по поводу завершения российско-украинской войны.

Более того, президент США снова начал утверждать, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского "нет карт".

Наша оценка, и я уверен, что самый сложный период наших отношений или нашего дипломатического двустороннего трека (из США — ред.) позади. Нам удалось урегулировать это направление должным образом, очень прагматично, с уважением к позициям друг друга, и у Украины действительно есть карты. Это действительность. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По словам дипломата, команда Владимира Зеленского действительно благодарна администрации США за приближение справедливого и всеобъемлющего мира.

Сибига также выразил мнение, что без вмешательства Штатов и без поддержки президента Трампа Украина не сможет добиться справедливого и всеобъемлющего мира.