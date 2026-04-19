Сибига ответил Трампу на заявление о Зеленском "без карт"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины "нет карт" в мирных переговорах с Россией. По словам главы МИД, у Украины "действительно есть карты" и "это реальность".
Главные тезисы
- Украина благодарна за усилия США для приближения справедливого мира.
- Команда Зеленского считает, что не сможет добиться завершения войны без поддержки Трампа.
Сибига опроверг ложь Трампа
Как известно, недавно глава Белого дома снова озвучил упреки в адрес Украины.
На этот раз Дональд Трамп жаловался на безрезультатность мирных переговоров по поводу завершения российско-украинской войны.
Более того, президент США снова начал утверждать, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского "нет карт".
По словам дипломата, команда Владимира Зеленского действительно благодарна администрации США за приближение справедливого и всеобъемлющего мира.
Сибига также выразил мнение, что без вмешательства Штатов и без поддержки президента Трампа Украина не сможет добиться справедливого и всеобъемлющего мира.
