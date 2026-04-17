Россия планирует ежемесячно совершать 7 массированных атак на Украину

Как удалось узнать украинским разведчикам, в ближайшем будущем Россия перейдет к массированным атакам Украины с частотой семь раз в месяц. С таким предупреждением выступил глава МИД Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Украинские силы ПВО ежедневно уничтожают 90% вражеских целей.
- Несмотря на это, есть проблема с дефицитом антибалистических ракет.
Россия хочет усилить террор Украины
Украинские разведчики предупреждают, что российские захватчики готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время.
О новых планах врага заявил шеф украинской дипломатии во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5 Антальйском дипломатическом форуме 17 апреля.
Что важно понимать, по состоянию на сегодня украинские системы ПВО работают каждый день и уничтожают 90% целей.
Несмотря на это, есть достаточно серьезная проблема — дефицит антибалистических ракет, сообщил глава государства Владимир Зеленский.
