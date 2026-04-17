Россия планирует ежемесячно совершать 7 массированных атак на Украину
Источник:  Интерфакс-Украина

Как удалось узнать украинским разведчикам, в ближайшем будущем Россия перейдет к массированным атакам Украины с частотой семь раз в месяц. С таким предупреждением выступил глава МИД Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Украинские силы ПВО ежедневно уничтожают 90% вражеских целей.
  • Несмотря на это, есть проблема с дефицитом антибалистических ракет.

Россия хочет усилить террор Украины

Украинские разведчики предупреждают, что российские захватчики готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время.

О новых планах врага заявил шеф украинской дипломатии во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5 Антальйском дипломатическом форуме 17 апреля.

В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц.

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Что важно понимать, по состоянию на сегодня украинские системы ПВО работают каждый день и уничтожают 90% целей.

Несмотря на это, есть достаточно серьезная проблема — дефицит антибалистических ракет, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

К примеру, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты. И более 600 дронов, которые у нас были. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет.

Владимир Зеленский

