Россия планирует ежемесячно совершать 7 массированных атак на Украину

Как удалось узнать украинским разведчикам, в ближайшем будущем Россия перейдет к массированным атакам Украины с частотой семь раз в месяц. С таким предупреждением выступил глава МИД Андрей Сибига.

Россия хочет усилить террор Украины

Украинские разведчики предупреждают, что российские захватчики готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время.

О новых планах врага заявил шеф украинской дипломатии во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5 Антальйском дипломатическом форуме 17 апреля.

В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Что важно понимать, по состоянию на сегодня украинские системы ПВО работают каждый день и уничтожают 90% целей.

Несмотря на это, есть достаточно серьезная проблема — дефицит антибалистических ракет, сообщил глава государства Владимир Зеленский.