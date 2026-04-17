Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, у найближчому майбутньому Росія перейде до масованих атак України з частотою сім разів кожного місяця. З таким попередженням виступив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Українські сили ППО кожного дня знищують 90% ворожих цілей.
- Попри це, є проблема з дефіцитом антибалістичних ракет.
Росія хоче посилити терор України
Українські розвідники попереджають, що російські загарбники готуються до таких масованих атак найближчим часом.
Про нові плани ворога розповів шеф української дипломатії під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні українські системи ППО працюють кожного дня та знищують 90% цілей.
Попри це, є доволі серйозна проблема — дефіцит антибалістичних ракет, повідомив глава держави Володимир Зеленський.
