Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, у найближчому майбутньому Росія перейде до масованих атак України з частотою сім разів кожного місяця. З таким попередженням виступив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Головні тези:

  • Українські сили ППО кожного дня знищують 90% ворожих цілей.
  • Попри це, є проблема з дефіцитом антибалістичних ракет.

Росія хоче посилити терор України

Українські розвідники попереджають, що російські загарбники готуються до таких масованих атак найближчим часом.

Про нові плани ворога розповів шеф української дипломатії під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня.

У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць.

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Що важливо розуміти, станом на сьогодні українські системи ППО працюють кожного дня та знищують 90% цілей.

Попри це, є доволі серйозна проблема — дефіцит антибалістичних ракет, повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Наприклад, сьогодні наші F-16 і інші системи знищили всі крилаті ракети. І більше ніж 600 дронів, які у нас були. Не все, але дуже великий відсоток. Але у нас є проблема з дефіцитом антибалістичних ракет.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

