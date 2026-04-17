Сибіга відповів Трампу на заяву про Зеленського "без карт"

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна "не має карт" у мирних переговорах з Росією. За словами глави МЗС, в України "справді є карти" і "це реальність".

Сибіга спростував брехню Трампа

Як відомо, нещодавно очільник Білого дому знову озвучив докори на адресу України.

Цього разу Дональд Трамп скаржився на безрезультатність мирних перемовин щодо завершення російсько-української війни.

Ба більше, президент США знову почав стверджувати, що в його українського колеги Володимира Зеленського "немає карт".

Наша оцінка, і я впевнений, що найскладніший період наших відносин або нашого дипломатичного двостороннього треку (із США — ред.) позаду. Нам вдалося врегулювати цей напрямок належним чином, дуже прагматично, з повагою до позицій один одного, і в України справді є карти. Це реальність. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За словами дипломата, команда Володимира Зеленського дійсно вдячна адміністрації США за наближення справедливого та всеохоплюючого миру.

Сибіга також висловив думку, що без втручання Штатів та без підтримки президента Трампа Україна не зможе досягти справедливого та всеохоплюючого миру.