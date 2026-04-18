Иран обвинил Трампа в 7 лживых заявлениях за один час

По словам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, американский лидер Дональд Трамп неустанно распространяет ложь о ходе войны на Ближнем Востоке, а также результатах мирных переговоров.

Иран обвиняет Трампа в постоянном вранье

Президент Соединенных Штатов за один час сделал семь заявлений, и все семь из них были ложными, — сказано в официальном заявлении представителя парламента Ирана.

По словам последнего, этой ложью команда Трампа не выиграла войну, а также не сможет ничего добиться во время мирных переговоров.

На фоне последних событий Мохаммад Багер Галибаф четко дал понять, что при условии продолжения блокады пролива Ормуз будет оставаться закрытым.

Прохождение через Ормузский пролив будет происходить по "определенному маршруту" и по "разрешению Ирана". То, будет ли пролив открытым или закрытым, а также правила его прохождения будут определяться на месте, а не в социальных сетях, — подчеркнул спикер иранского парламента.

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Что важно понимать, 17 апреля Дональд Трамп публично объявил у себя в соцсетях, что Ормузский пролив "готов к работе и полному проходу судов".