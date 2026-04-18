Трамп отбросил циничное предложение Путина касательно Ирана
Американский лидер Дональд Трамп не поддержал идею российского диктатора Владимира Путина относительно вывоза обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках потенциального мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Предложение Путина не было востребовано со стороны Трампа и больше не является темой переговоров.
  • Телефонный разговор между ними не привел к конкретным результатам.

Путин не смог обмануть Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он официально подтвердил, что инициатива Путина по Ирану сейчас "не на столе переговоров" и "не востребована" со стороны Штатов.

Спикер российского диктатора добавил, что Москва готова принять иранский уран и неоднократно заявляла об этом раньше.

Несмотря на это, Белый дом не демонстрирует никакого интереса к такой инициативе.

Что важно понимать, речь идет о предложении, которое Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 марта.

В центре внимания сторон была российско-украинская война и ситуация на Ближнем Востоке.

Путин предлагал транспортировать около 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию как часть возможного соглашения о прекращении войны. Однако Трамп от этой идеи отказался.

По словам инсайдеров СМИ, Белый дом настаивает на гарантиях безопасного хранения ядерных материалов, потому не расценивает российский вариант как приемлемый.

