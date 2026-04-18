Россия стягивает силы к южным окрестностям Мирнограда
Армия РФ готовится к усилению наступления на Донбассе
Источник:  Радио Свобода

Российские захватчики все активнее стягивают ресурсы к южным окрестностям Мирнограда Донецкой области. С таким предупреждением выступил начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевый.

Главные тезисы

  • Высотки Мирнограда и Покровска являются своеобразной защитой для вражеской логистики.
  • Эта местность является одной из самых трудных для работы украинских дронов.

Как сообщает Владимир Полевый, у российских захватчиков есть преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. В первую очередь речь идет именно об укрытиях.

В ДШВ обращают внимание на проблематичность поражений на этом участке фронта.

Что важно понимать, работе обычных тактических FPV (а не БпЛА категории Middle Strike дальностью на 100 км) мешает застройка.

Высотки Мирнограда и Покровска — они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт, — объясняет Владимир Полевый.

Еще одной серьезной проблемой является то, что даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют свою эффективность.

По словам Полевого, в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы торчащих, как зубы домов.

Несмотря на все эти трудности, юг Мирнограда не следует считать абсолютной "слепой зоной".

