Россия стягивает силы к южным окрестностям Мирнограда

Российские захватчики все активнее стягивают ресурсы к южным окрестностям Мирнограда Донецкой области. С таким предупреждением выступил начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевый.

Армия РФ готовится к усилению наступления на Донбассе

Как сообщает Владимир Полевый, у российских захватчиков есть преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. В первую очередь речь идет именно об укрытиях.

В ДШВ обращают внимание на проблематичность поражений на этом участке фронта.

Что важно понимать, работе обычных тактических FPV (а не БпЛА категории Middle Strike дальностью на 100 км) мешает застройка.

Высотки Мирнограда и Покровска — они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт, — объясняет Владимир Полевый.

Еще одной серьезной проблемой является то, что даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют свою эффективность.

По словам Полевого, в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы торчащих, как зубы домов.

Несмотря на все эти трудности, юг Мирнограда не следует считать абсолютной "слепой зоной".