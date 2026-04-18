"Трамп шокував Нетаньягу". Ізраїль панікує через зміну підходу США

Згідно з даними інсайдерів, президент США Дональд Трамп приголомшив офіційний Тель-Авів заявою про те, що Ізраїль більше не має завдавати авіаударів по Лівану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його команда були шоковані таким розвитком подій.
Головні тези:
- Ізраїль боїться, що втратив головного союзника у війні на Близькому Сході.
- Попри перемир’я, ЦАХАЛ та Ліван обмінюються ударами.
Нове рішення Трампа створює розкол між США та Ізраїлем
Як відомо, саме президент США публічно оголосив про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном.
У межах цієї угоди ЦАХАЛ зобов’язувався утриматися від наступальних операцій, попри це мав право на самооборону у разі ворожих атак.
Однак очільник Білого дому описав ці рішення у дуже дивному світлі:
Трохи пізніше Дональд Трамп додав, що не допустить нових атак, а також буде добиватися їх остаточного припинення.
Після цих подій офіційний Тель-Авів одразу звернувся до Вашингтона, щоб зрозуміти, що насправді відбувається.
До прикладу, посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер намагався з’ясувати, чи означає це зміну політики команди Дональда Трампа.
У Білому домі чітко дали зрозуміти, що угода залишається в силі: ЦАХАЛ більше не має проводити наступ, однак може відповідати на удари з боку Лівану.
