"Трамп шокировал Нетаньяху". Израиль паникует из-за действий США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп
Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным инсайдеров, президент США Дональд Трамп ошеломил официальный Тель-Авив заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда были в шоке от такого развития событий.

Главные тезисы

  • Израиль боится, что потерял главного союзника в войне на Ближнем Востоке.
  • Несмотря на перемирие, ЦАХАЛ и Ливан обмениваются ударами.

Новое решение Трампа создает раскол между США и Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его советники были шокированы постом Трампа, который противоречил тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, опубликованном Государственным департаментом в четверг.

Как известно, именно президент США публично объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном.

В рамках этого соглашения ЦАХАЛ обязывался воздержаться от наступательных операций, несмотря на это имел право на самооборону в случае вражеских атак.

Однако глава Белого дома описал эти решения в очень странном свете:

Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать.

Несколько позже Дональд Трамп добавил, что не допустит новых атак, а также будет добиваться их окончательного прекращения.

После этих событий официальный Тель-Авив сразу обратился к Вашингтону, чтобы понять, что происходит.

К примеру, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики команды Дональда Трампа.

В Белом доме четко дали понять, что соглашение остается в силе: ЦАХАЛ больше не должен проводить наступление, однако может отвечать на удары со стороны Ливана.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?