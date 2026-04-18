"Трамп шокировал Нетаньяху". Израиль паникует из-за действий США

Согласно данным инсайдеров, президент США Дональд Трамп ошеломил официальный Тель-Авив заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда были в шоке от такого развития событий.

Новое решение Трампа создает раскол между США и Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его советники были шокированы постом Трампа, который противоречил тексту соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, опубликованном Государственным департаментом в четверг.

Как известно, именно президент США публично объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном.

В рамках этого соглашения ЦАХАЛ обязывался воздержаться от наступательных операций, несмотря на это имел право на самооборону в случае вражеских атак.

Однако глава Белого дома описал эти решения в очень странном свете:

Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать.

Несколько позже Дональд Трамп добавил, что не допустит новых атак, а также будет добиваться их окончательного прекращения.

После этих событий официальный Тель-Авив сразу обратился к Вашингтону, чтобы понять, что происходит.

К примеру, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики команды Дональда Трампа.

В Белом доме четко дали понять, что соглашение остается в силе: ЦАХАЛ больше не должен проводить наступление, однако может отвечать на удары со стороны Ливана.