"Трамп шокировал Нетаньяху". Израиль паникует из-за действий США

Согласно данным инсайдеров, президент США Дональд Трамп ошеломил официальный Тель-Авив заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда были в шоке от такого развития событий.
Главные тезисы
- Израиль боится, что потерял главного союзника в войне на Ближнем Востоке.
- Несмотря на перемирие, ЦАХАЛ и Ливан обмениваются ударами.
Новое решение Трампа создает раскол между США и Израилем
Как известно, именно президент США публично объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном.
В рамках этого соглашения ЦАХАЛ обязывался воздержаться от наступательных операций, несмотря на это имел право на самооборону в случае вражеских атак.
Однако глава Белого дома описал эти решения в очень странном свете:
Несколько позже Дональд Трамп добавил, что не допустит новых атак, а также будет добиваться их окончательного прекращения.
После этих событий официальный Тель-Авив сразу обратился к Вашингтону, чтобы понять, что происходит.
К примеру, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики команды Дональда Трампа.
В Белом доме четко дали понять, что соглашение остается в силе: ЦАХАЛ больше не должен проводить наступление, однако может отвечать на удары со стороны Ливана.
