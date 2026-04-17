Трамп похвастался согласием Ирана бессрочно остановить ядерную программу
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы, но в то же время отрицал «размораживание» хранящихся в иностранных банках активов.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о согласии Ирана на бессрочную приостановку своей ядерной программы, отрицая размораживание активов.
  • Состоялось соглашение между США, Израилем и Ираном о прекращении войны, переговоры о долгосрочном соглашении запланированы на выходные.

Трамп заявил о согласии Ирана прикрыть ядерную программу

Трамп заявил, что соглашение США, Израиля и Ирана о прекращении войны в большинстве своем завершено. Переговоры по долгосрочному соглашению, «вероятно», состоятся в эти выходные, добавил президент.

Большинство основных пунктов согласовано. Это пройдет достаточно быстро.

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, речь идет о приостановке Ираном своей ядерной программы. Также Трамп возразил, что мораторий на ядерную программу Ирана закончится через 20 лет.

На вопрос, будет ли программа полностью остановлена, Трамп ответил: "Не на годы, а бессрочно".

Иран еще не прокомментировал ни одно возможное соглашение, выходящее за рамки открытия Ормузского пролива, а также заявления Трампа, якобы Тегеран предложил уступки, в том числе по ключевому вопросу своей ядерной программы.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?