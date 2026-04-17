Трамп похвастался согласием Ирана бессрочно остановить ядерную программу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы, но в то же время отрицал «размораживание» хранящихся в иностранных банках активов.

Трамп заявил о согласии Ирана прикрыть ядерную программу

Трамп заявил, что соглашение США, Израиля и Ирана о прекращении войны в большинстве своем завершено. Переговоры по долгосрочному соглашению, «вероятно», состоятся в эти выходные, добавил президент.

Большинство основных пунктов согласовано. Это пройдет достаточно быстро. Дональд Трамп Президент США

По его словам, речь идет о приостановке Ираном своей ядерной программы. Также Трамп возразил, что мораторий на ядерную программу Ирана закончится через 20 лет.

На вопрос, будет ли программа полностью остановлена, Трамп ответил: "Не на годы, а бессрочно".

Иран еще не прокомментировал ни одно возможное соглашение, выходящее за рамки открытия Ормузского пролива, а также заявления Трампа, якобы Тегеран предложил уступки, в том числе по ключевому вопросу своей ядерной программы.