Трамп похвалився згодою Ірану безстроково зупинити ядерну програму

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми, але водночас заперечив «розморожування» активів, що зберігаються в іноземних банках.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оголосив, що Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми, не розморожуючи активів в іноземних банках.
- Угода США, Ізраїлю та Ірану щодо припинення війни, переговори щодо довготермінової угоди можуть відбутися цими вихідними.
Трамп заявив про згоду Ірану прикрити ядерну програму
Трамп заявив, що угода США, Ізраїлю та Ірану про припинення війни здебільшого завершена. Переговори щодо довготермінової угоди, «ймовірно», відбудуться цими вихідними, додав президент.
За його словами, йдеться про призупинення Іраном своєї ядерної програми. Також Трамп заперечив, що мораторій на ядерну програму Ірану закінчиться через 20 років.
Іран ще не прокоментував жодну можливу угоду, що виходить за рамки відкриття Ормузької протоки, а також заяви Трампа, нібито Тегеран запропонував поступки, зокрема щодо ключового питання своєї ядерної програми.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-