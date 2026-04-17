Трамп похвалився згодою Ірану безстроково зупинити ядерну програму
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми, але водночас заперечив «розморожування» активів, що зберігаються в іноземних банках.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп оголосив, що Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми, не розморожуючи активів в іноземних банках.
  • Угода США, Ізраїлю та Ірану щодо припинення війни, переговори щодо довготермінової угоди можуть відбутися цими вихідними.

Трамп заявив про згоду Ірану прикрити ядерну програму

Трамп заявив, що угода США, Ізраїлю та Ірану про припинення війни здебільшого завершена. Переговори щодо довготермінової угоди, «ймовірно», відбудуться цими вихідними, додав президент.

Більшість основних пунктів узгоджено. Це пройде досить швидко.

Дональд Трамп

За його словами, йдеться про призупинення Іраном своєї ядерної програми. Також Трамп заперечив, що мораторій на ядерну програму Ірану закінчиться через 20 років.

На запитання, чи буде програма повністю зупинена, Трамп відповів: "Не на роки, а безстроково".

Іран ще не прокоментував жодну можливу угоду, що виходить за рамки відкриття Ормузької протоки, а також заяви Трампа, нібито Тегеран запропонував поступки, зокрема щодо ключового питання своєї ядерної програми.

