Деблокада Ормузского пролива Ираном — мировые цены на энергоносители падают
Категория
Экономика
Дата публикации

нефть
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Мировые цены на энергоносители ощутимо снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Заявление Ирана об открытии Ормузского пролива привело к снижению цен на энергоносители.
  • Мировые цены на нефть (Brent и WTI) и европейский газ упали после объявления об открытии пролива.

Нефть падает в цене на фоне открытия Ормузского пролива по Ирану

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долл. за баррель, фактически нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.

В то же время, американская нефть WTI также подешевела, приблизившись к отметке 85 долларов.

Согласно соглашению о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, — написал Арагчи в Х.

На фоне этого заявления подешевел и европейский газ — котировки снижались почти на 10%, приблизившись к уровню около 38 евро за мегаватт-час.

Участники рынка восприняли эти сигналы как возможное понижение рисков для поставок энергоресурсов через ключевой маршрут.

Оптимизм инвесторов усилился на фоне ожиданий понижения напряженности. Ранее конфликт серьезно повлиял на поставки, поскольку движение нефти через Ормуз было ограничено, что затронуло значительную часть мирового рынка.

Дополнительное давление на цены оказывали сообщения о возможных переговорах между США и Ираном, а также обсуждение размораживания части иранских активов.

Аналитики отмечают, что текущая динамика связана с пересмотром рисков: рынок закладывает сценарий стабилизации и восстановления поставок, хотя полное открытие маршрутов пока остается под вопросом.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?