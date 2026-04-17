Деблокада Ормузского пролива Ираном — мировые цены на энергоносители падают

Мировые цены на энергоносители ощутимо снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Заявление Ирана об открытии Ормузского пролива привело к снижению цен на энергоносители.
- Мировые цены на нефть (Brent и WTI) и европейский газ упали после объявления об открытии пролива.
Нефть падает в цене на фоне открытия Ормузского пролива по Ирану
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долл. за баррель, фактически нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.
В то же время, американская нефть WTI также подешевела, приблизившись к отметке 85 долларов.
Согласно соглашению о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, — написал Арагчи в Х.
На фоне этого заявления подешевел и европейский газ — котировки снижались почти на 10%, приблизившись к уровню около 38 евро за мегаватт-час.
Оптимизм инвесторов усилился на фоне ожиданий понижения напряженности. Ранее конфликт серьезно повлиял на поставки, поскольку движение нефти через Ормуз было ограничено, что затронуло значительную часть мирового рынка.
Дополнительное давление на цены оказывали сообщения о возможных переговорах между США и Ираном, а также обсуждение размораживания части иранских активов.
Аналитики отмечают, что текущая динамика связана с пересмотром рисков: рынок закладывает сценарий стабилизации и восстановления поставок, хотя полное открытие маршрутов пока остается под вопросом.
