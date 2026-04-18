"Это какой-то гребаный сюр". Мадяр отреагировал на решение Трампа атаками на российские НПЗ и нефтебазы
Мадяр шокирован решением Трампа
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди не скрывает своего возмущения из-за решения президента США Дональда Трампа снова отменить санкции против российской нефти. На этом фоне он подтвердил, что атаки на вражеские НПЗ и нефтебазы со стороны украинских войск будут только усиливаться.

Главные тезисы

  • Трамп фактически устроил распродажу российской нефти.
  • Это означает, что Украина имеет полное право останавливать вражескую промышленность своими ударами.

Make Russian Oil Great Again! — нефтяной засос, пахнущий мазутом и цинизмом, еще и под звуки шахедов, с очерченным ценником стоимости жизней Украинцев. Это какой-то гребаный сюр, чистой воды нефте-поддавки. Энергетический миротворец Трамп сегодня подарил армии червей дополнительных под 10 млрд нефтедолларов, руководствуясь лозунгом утоления спекулятивной цены на нефть.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Мадяр обращает внимание на то, что именно из-за решения Трампа вся подсанкционная нефть, загруженная из России включительно по вчерашний день и которая находится в танкерах на воде по миру, легализована для свободной продажи в течение месяца.

По его словам, фактически речь идет о массовой распродаже.

Никто нашей судьбы не решит кроме нас самих, — на каждом метре ЛБЗ и в каждом километре болотного тыла. Ярость, ум, выдержка и Жало наших дронов!  — подчеркнул командующий СБС.

На этом фоне "Мадяр" объявил список российских объектов, попавших под удар Сил обороны Украины ночью 18 апреля:

  • Новокуйбышевский НПЗ;

  • порт Высоцк Лукойл-2;

  • Сызранский НПЗ;

  • нефтеперевалка Тихорецк;

  • нефтебаза Севастополь;

  • ряд военных объектов в ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой и Запорожской областей.

К этим операциям были привлечены подразделения глубинного поражения Сил Обороны Украины СБС, СБУ, ССО, ГУР и других.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горят сразу несколько НПЗ и нефтебаз после атаки дронов — фото и видео
"Бавовна" в России 18 апреля - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия стягивает силы к южным окрестностям Мирнограда
Армия РФ готовится к усилению наступления на Донбассе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп шокировал Нетаньяху". Израиль паникует из-за действий США
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?