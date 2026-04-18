"Это какой-то гребаный сюр". Мадяр отреагировал на решение Трампа атаками на российские НПЗ и нефтебазы

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди не скрывает своего возмущения из-за решения президента США Дональда Трампа снова отменить санкции против российской нефти. На этом фоне он подтвердил, что атаки на вражеские НПЗ и нефтебазы со стороны украинских войск будут только усиливаться.
Главные тезисы
- Трамп фактически устроил распродажу российской нефти.
- Это означает, что Украина имеет полное право останавливать вражескую промышленность своими ударами.
Мадяр шокирован решением Трампа
Мадяр обращает внимание на то, что именно из-за решения Трампа вся подсанкционная нефть, загруженная из России включительно по вчерашний день и которая находится в танкерах на воде по миру, легализована для свободной продажи в течение месяца.
По его словам, фактически речь идет о массовой распродаже.
На этом фоне "Мадяр" объявил список российских объектов, попавших под удар Сил обороны Украины ночью 18 апреля:
Новокуйбышевский НПЗ;
порт Высоцк Лукойл-2;
Сызранский НПЗ;
нефтеперевалка Тихорецк;
нефтебаза Севастополь;
ряд военных объектов в ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой и Запорожской областей.
К этим операциям были привлечены подразделения глубинного поражения Сил Обороны Украины СБС, СБУ, ССО, ГУР и других.
