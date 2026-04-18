Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди не скрывает своего возмущения из-за решения президента США Дональда Трампа снова отменить санкции против российской нефти. На этом фоне он подтвердил, что атаки на вражеские НПЗ и нефтебазы со стороны украинских войск будут только усиливаться.

Мадяр шокирован решением Трампа

Make Russian Oil Great Again! — нефтяной засос, пахнущий мазутом и цинизмом, еще и под звуки шахедов, с очерченным ценником стоимости жизней Украинцев. Это какой-то гребаный сюр, чистой воды нефте-поддавки. Энергетический миротворец Трамп сегодня подарил армии червей дополнительных под 10 млрд нефтедолларов, руководствуясь лозунгом утоления спекулятивной цены на нефть. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Мадяр обращает внимание на то, что именно из-за решения Трампа вся подсанкционная нефть, загруженная из России включительно по вчерашний день и которая находится в танкерах на воде по миру, легализована для свободной продажи в течение месяца.

По его словам, фактически речь идет о массовой распродаже.

Никто нашей судьбы не решит кроме нас самих, — на каждом метре ЛБЗ и в каждом километре болотного тыла. Ярость, ум, выдержка и Жало наших дронов! — подчеркнул командующий СБС.

На этом фоне "Мадяр" объявил список российских объектов, попавших под удар Сил обороны Украины ночью 18 апреля:

Новокуйбышевский НПЗ;

порт Высоцк Лукойл-2;

Сызранский НПЗ;

нефтеперевалка Тихорецк;

нефтебаза Севастополь;

ряд военных объектов в ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой и Запорожской областей.