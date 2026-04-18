"Это позорно". В Сенате критикуют Трампа из-за нового решения касательно РФ

В США влиятельные сенаторы-демократы публично выступили против решения президента Дональда Трампа, вновь на месяц отменяющего американские санкции против российской нефти.

Трамп снова попал под шквал критики

Свое возмущение решили не скрывать ведущие сенаторы-демократы, в частности, Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин.

Они заявили, что речь идет о "развороте на 180 градусов", который они считают "позорным".

Представители Сената США напомнили Трампу о том, что именно на этой неделе диктатор Путин нанес массированый воздушный удар по Украине, в результате которого погибли 18 человек.

А реакция администрации заключается в том, чтобы снова смягчить санкции против Кремля. Какой сигнал посылает этот шаг? — поинтересовались демократы.

На фоне последних событий на международной арене сенаторы пришли к выводу, что именно Владимир Путин извлечет наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке, которую начал Трамп.