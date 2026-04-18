"Это позорно". В Сенате критикуют Трампа из-за нового решения касательно РФ

В США влиятельные сенаторы-демократы публично выступили против решения президента Дональда Трампа, вновь на месяц отменяющего американские санкции против российской нефти.
Главные тезисы
- Сенаторы-демократы считают этот шаг президента США позорным.
- Они также заявили, что от войны на Ближнем Востоке выигрывает только Путин.
Трамп снова попал под шквал критики
Свое возмущение решили не скрывать ведущие сенаторы-демократы, в частности, Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин.
Они заявили, что речь идет о "развороте на 180 градусов", который они считают "позорным".
Представители Сената США напомнили Трампу о том, что именно на этой неделе диктатор Путин нанес массированый воздушный удар по Украине, в результате которого погибли 18 человек.
На фоне последних событий на международной арене сенаторы пришли к выводу, что именно Владимир Путин извлечет наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке, которую начал Трамп.
