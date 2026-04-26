"Это безумие". Трамп раскритиковал Путина и Зеленского

По словам президента США Дональда Трампа, он недоволен отношениями между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку ненависть между ними якобы мешает США завершить российско-украинскую войну.
Главные тезисы
- Трамп продолжает игнорировать тот факт, что война продолжается только потому, что Путин не хочет ее останавливать.
- По убеждению президента США, он все-таки добьется ее завершения.
Трамп возмущен отношениями Путина и Зеленского
По словам главы Белого дома, его команда до сих пор активно "работает над ситуацией с Россией, Россией и Украиной".
Он также питает надежду на то, что рано или поздно официальный Вашингтон сможет окончательно положить конец этой войне.
На этом фоне глава Белого дома решил еще раз пожаловаться на "ненависть между Путиным и Зеленским".
По его убеждению, это именно та причина, которая мешает США завершить российско-украинскую войну.
