"Это безумие". Трамп раскритиковал Путина и Зеленского

По словам президента США Дональда Трампа, он недоволен отношениями между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку ненависть между ними якобы мешает США завершить российско-украинскую войну.

По словам главы Белого дома, его команда до сих пор активно "работает над ситуацией с Россией, Россией и Украиной".

Он также питает надежду на то, что рано или поздно официальный Вашингтон сможет окончательно положить конец этой войне.

Я действительно общаюсь с ним (Путиным — ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне глава Белого дома решил еще раз пожаловаться на "ненависть между Путиным и Зеленским".

По его убеждению, это именно та причина, которая мешает США завершить российско-украинскую войну.