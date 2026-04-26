"Это безумие". Трамп раскритиковал Путина и Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп возмущен отношениями Путина и Зеленского
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

По словам президента США Дональда Трампа, он недоволен отношениями между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку ненависть между ними якобы мешает США завершить российско-украинскую войну.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает игнорировать тот факт, что война продолжается только потому, что Путин не хочет ее останавливать.
  • По убеждению президента США, он все-таки добьется ее завершения.

По словам главы Белого дома, его команда до сих пор активно "работает над ситуацией с Россией, Россией и Украиной".

Он также питает надежду на то, что рано или поздно официальный Вашингтон сможет окончательно положить конец этой войне.

Я действительно общаюсь с ним (Путиным — ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры.

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома решил еще раз пожаловаться на "ненависть между Путиным и Зеленским".

По его убеждению, это именно та причина, которая мешает США завершить российско-украинскую войну.

Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским — это смешно. Это безумие. А ненависть — это плохая вещь. Ненависть — это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет, — заявил Трамп.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?