В НАТО отреагировали на намерение Трампа изгнать Испанию из Альянса

Представитель НАТО объяснил журналистам, что в уставе Альянса нет положений о приостановлении членства или исключении стран-членов. Это означает, что президент США Дональд Трамп не сможет исключить Испанию из блока, потому что ему так захотелось.

НАТО публично дал отпор Трампу

Согласно данным информационного агентства Reuters, Минобороны США разработало разные сценарии мести НАТО за то, что члены блока не поддержали Штаты в войне на Ближнем Востоке.

Один из главных вариантов предполагает исключение Испании из Альянса.

Как оказалось, Трамп до сих пор злится из-за критики Испании в его адрес, а также непредоставления разрешения использовать американские базы на испанской территории в рамках операции против Ирана.

Однако представитель НАТО заявил СМИ, что замысел президента США обречен на провал.

По словам последнего, учредительный договор Альянса "не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении (государств-членов)".