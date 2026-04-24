Трамп хочет выгнать Испанию из НАТО ради мести Альянсу

Как удалось узнать Reuters, команда президента США Дональда Трампа разработала разные сценарии мести НАТО за то, что члены блока не поддержали Штаты в войне на Ближнем Востоке. Первой под удар Белого дома может попасть именно Испания.
Главные тезисы
- Юридически невозможно выгнать страну из НАТО без ее согласия.
- Именно поэтому Трамп рассматривает и другие варианты мести Североатлантического союза.
Испанию могут выгнать из НАТО?
По словам инсайдеров, в их распоряжении оказалось внутреннее письмо Пентагона, где описаны сценарии "мести" членам Альянса.
Дональд Трамп до сих пор не может простить НАТО, что блок решил оставаться в стороне во время войны на Ближнем Востоке.
В центре внимания президента США вариант с "приостановкой членства Испании в НАТО".
Что важно понимать, именно на Испанию Трамп разъярен больше всего за критику и непредоставление разрешения использовать американские базы на своей территории в рамках операции против Ирана.
По убеждению американского лидера, "приостановка" членства Испании не особо навредит военным возможностям США в Европе.
Журналисты обращают внимание на то, что юридической возможности "приостановить членство в НАТО" любого из союзников без его согласия на то не существует. Главная причина заключается в том, что решения в Альянсе принимаются единогласно.
Более того, указано, что этого нельзя сделать односторонним решением США.
