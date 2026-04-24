Трамп хочет выгнать Испанию из НАТО ради мести Альянсу
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, команда президента США Дональда Трампа разработала разные сценарии мести НАТО за то, что члены блока не поддержали Штаты в войне на Ближнем Востоке. Первой под удар Белого дома может попасть именно Испания.

Главные тезисы

  • Юридически невозможно выгнать страну из НАТО без ее согласия.
  • Именно поэтому Трамп рассматривает и другие варианты мести Североатлантического союза.

Испанию могут выгнать из НАТО?

По словам инсайдеров, в их распоряжении оказалось внутреннее письмо Пентагона, где описаны сценарии "мести" членам Альянса.

Дональд Трамп до сих пор не может простить НАТО, что блок решил оставаться в стороне во время войны на Ближнем Востоке.

В центре внимания президента США вариант с "приостановкой членства Испании в НАТО".

Что важно понимать, именно на Испанию Трамп разъярен больше всего за критику и непредоставление разрешения использовать американские базы на своей территории в рамках операции против Ирана.

По убеждению американского лидера, "приостановка" членства Испании не особо навредит военным возможностям США в Европе.

Журналисты обращают внимание на то, что юридической возможности "приостановить членство в НАТО" любого из союзников без его согласия на то не существует. Главная причина заключается в том, что решения в Альянсе принимаются единогласно.

Более того, указано, что этого нельзя сделать односторонним решением США.

Также предлагают "пересмотреть позицию США" о принадлежности Фолклендских островов — заморской территории Британии, на которую высказывала претензии Аргентина и спор уже доходил до "горячей" войны.

