Трамп растратил более 1000 ракет Tomahawk на войну с Ираном
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, армия США уже израсходовала в войны на Ближнем Востоке более 1000 ракет большой дальности Tomahawk, а также до 2 тысяч ракет противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • На замену этих запасов может потребоваться до 6 лет.
  • Также США потратили 50% ракет до Patriot на войну с Ираном.

Война против Ирана истощает армию РФ

По словам инсайдеров издания, американские войска потратили в Иране столько боеприпасов, что США не смогут полноценно защитить Тайвань от вторжения Китая, если оно начнется в ближайшее время.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, утверждают, что США выпустили более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1500 до 2000 критически важных ракет ПВО, в частности, перехватчики к системам THAAD, Patriot и Standard Missile.

Что важно понимать, на полноценную замену этих запасов может потребоваться около 6 лет.

Из-за таких колоссальных потерь в Белом доме начались дискуссии касательно корректировки планов в войне на Ближнем Востоке.

Команда Трампа все еще боится вторжения КНР на Тайвань, несмотря на то, что пока нет никаких признаков того, что конфликт начнется в ближайшее время.

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится провести в следующем месяце в Пекине важный саммит с Трампом, а китайские вооруженные силы переживают чистку среди генералов. Но в случае возникновения конфликта в краткосрочной перспективе США столкнутся с дефицитом боеприпасов, что потенциально может подвергать войска повышенному риску.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позорно". В Сенате критикуют Трампа из-за нового решения касательно РФ
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Привыкла говорить то, что думаю". Мелони раскрыла причину конфликта с Трампом
Мэлони дала понять, что не боится Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Будет очень полезно". Трамп хочет видеть Путина на саммите G20 в США
Трамп продолжает "вытягивать" Путина из международной изоляции

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?