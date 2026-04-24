Трамп растратил более 1000 ракет Tomahawk на войну с Ираном

Согласно данным издания The Wall Street Journal, армия США уже израсходовала в войны на Ближнем Востоке более 1000 ракет большой дальности Tomahawk, а также до 2 тысяч ракет противовоздушной обороны.

Война против Ирана истощает армию РФ

По словам инсайдеров издания, американские войска потратили в Иране столько боеприпасов, что США не смогут полноценно защитить Тайвань от вторжения Китая, если оно начнется в ближайшее время.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, утверждают, что США выпустили более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1500 до 2000 критически важных ракет ПВО, в частности, перехватчики к системам THAAD, Patriot и Standard Missile.

Что важно понимать, на полноценную замену этих запасов может потребоваться около 6 лет.

Из-за таких колоссальных потерь в Белом доме начались дискуссии касательно корректировки планов в войне на Ближнем Востоке.

Команда Трампа все еще боится вторжения КНР на Тайвань, несмотря на то, что пока нет никаких признаков того, что конфликт начнется в ближайшее время.