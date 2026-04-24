"Будет очень полезно". Трамп хочет видеть Путина на саммите G20 в США

По словам президента США Дональда Трампа, он хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин присоединился к саммиту "Группы двадцати". Это масштабное политическое событие состоится в декабре 2026 года на гольф-курорте американского лидера в Майами.

Трамп продолжает "вытягивать" Путина из международной изоляции

Журналисты обращают внимание на официальное заявление Госдепа США. В нем указано, что именно президент Дональд Трамп "четко дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях "Большой двадцатки".

Представители СМИ пообщались на этот счет с членом команды американского лидера, который говорил на условиях анонимности.

По словам последнего, пока Путину не присылали официальные приглашения.

Несмотря на это, в Белом доме прекрасно помнят, что Россия является членом Большой двадцатки, поэтому ее пригласят к участию в министерских встречах и саммите лидеров.

На этом фоне журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать последние новости.

Как утверждает президент США, ему ничего неизвестно о приглашении Путина, но он не будет против этого.

Если он приедет, это, по всей вероятности, будет очень полезно. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, он "придерживается мнения, что нужно разговаривать со всеми".

Несмотря на это, Трамп сомневается, что Путин посетит мероприятие, даже если его пригласят.

Что важно понимать, диктатор не участвует в очных встречах G20 последние 7 лет.