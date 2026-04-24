"Буде дуже корисно". Трамп хоче бачити Путіна на саміті G20 у США
Джерело:  The Washington Post

За словами президента США Дональда Трампа, він хотів би, щоб російський диктатор Володимир Путін доєднався до саміту “Групи двадцяти”. Цямасштабна політична подія відбудеться в грудні 2026 року на гольф-курорті американського лідера у Маямі.

Головні тези:

  • У Росії стверджують, що Путін отримав запрошення на саміт у Маямі.
  • Диктатор не відвідував заходи G20 з 2019 року.

Трамп продовжує “витягувати” Путіна з міжнародної ізоляції

Журналісти звертають увагу на офіційну заяву Держдепу США. У ній йдеться про те, що саме президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Великої двадцятки".

Представники ЗМІ поспілкувалися з цього приводу з членом команди американського лідера, який говорив на умовах анонімності.

За словами останнього, поки Путіну не надсилали офіційних запрошень.

Попри це, у Білому домі чудово пам’ятають, що Росія є членом "Великої двадцятки", тому її запросять до участі у міністерських зустрічах та саміті лідерів.

На цьому тлі журналісти попросили Дональда Трампа прокоментувати останні новини.

Як стверджує президент США, йому нічого не відомо про запрошення Путіна, але він не буде проти цього.

Якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно.

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма".

Попри це, Трамп має сумніви, що Путін відвідає захід, навіть якщо його запросять.

Що важливо розуміти, диктатор не бере участі в очних зустрічах G20 останні 7 років.

