Категорія
Політика
Дата публікації

"Звикла говорити те, що думаю". Мелоні розкрила причину конфлікту з Трампом

Мелоні
Read in English
Джерело:  DPA

Лідерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що завжди буде говорити те, що думає, — таким чином вона прокоментувала гучну суперечку з президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Мелоні стала на захист Папи Римського, і це не сподобалося Трампу.
  • Лідерка Італії вважає, що ця суперечка не зіпсувала відносини її країни зі США.

Мелоні дала зрозуміти, що не боїться Трампа

Гучний публічний конфлікт розгорівся через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Лідерка Італії заявила, що вважає висловлювання глави Білого дому неприйнятними.

На цьому тлі президент США звинуватив Мелоні у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

За словами італійської прем’єрки, ці слова Трампа її не образили та не розчарували.

Вона також чітко дала зрозуміти, що продовжить говорити те, що думає.

Я вірю, що мужність означає говорити те, що думаєш, навіть коли ти не згоден, і що дружба означає говорити те, що думаєш, навіть коли ти не згоден. Це не змінює моєї твердої підтримки єдності Заходу, як і не змінює відносин між Італією та Сполученими Штатами. Тим не менш, я людина, яка звикла говорити те, що думаю.

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп шокував Нетаньягу". Ізраїль панікує через зміну підходу США
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном
Donald Trump
Трамп оголосив своє рішення щодо Ірану

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?