"Звикла говорити те, що думаю". Мелоні розкрила причину конфлікту з Трампом

Лідерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що завжди буде говорити те, що думає, — таким чином вона прокоментувала гучну суперечку з президентом США Дональдом Трампом.

Гучний публічний конфлікт розгорівся через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Лідерка Італії заявила, що вважає висловлювання глави Білого дому неприйнятними.

На цьому тлі президент США звинуватив Мелоні у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

За словами італійської прем’єрки, ці слова Трампа її не образили та не розчарували.

Вона також чітко дала зрозуміти, що продовжить говорити те, що думає.