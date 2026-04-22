Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном

Donald Trump
Трамп оголосив своє рішення щодо Ірану
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп публічно оголосив, що продовжує перемир'я з Іраном. За словами президента США, воно буде тривати доти, доки переговори між двома країнами не досягнуть прогресу. Попри це, блокаду іранських портів він не скасосує.

Головні тези:

  • Пакистан відіграв ключову роль у рішенні Трампа щодо Ірану.
  • Президент США вважає, що уряд Тегерану серйозно розколотий.

Трамп оголосив своє рішення щодо Ірану

Офіційна заява президента США була опублікована у соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, він ухвалив це рішення, враховуючи той факт, що уряд Ірану серйозно розколотий.

Окрім того, як виявилося, про продовження перемир'я на Близькому Сході його попросив начальник штабу армії Пакистану Асіма Муніра та пакистанський прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф.

Тому я віддав наказ нашим збройним силам продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими й боєздатними, а також продовжувати перемир’я до того часу, поки не буде подано їхню пропозицію та завершено обговорення, у той чи інший спосіб.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилітає до Ісламабаду, оскільки Іран дав сигнал, що готовий до продовження переговорів.

Попри це, згодом стало відомо, що соратник Трампа залишився у Вашингтоні, а не вирушив до Пакистану.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?