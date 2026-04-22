Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном

Американський лідер Дональд Трамп публічно оголосив, що продовжує перемир'я з Іраном. За словами президента США, воно буде тривати доти, доки переговори між двома країнами не досягнуть прогресу. Попри це, блокаду іранських портів він не скасосує.

Офіційна заява президента США була опублікована у соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, він ухвалив це рішення, враховуючи той факт, що уряд Ірану серйозно розколотий.

Окрім того, як виявилося, про продовження перемир'я на Близькому Сході його попросив начальник штабу армії Пакистану Асіма Муніра та пакистанський прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф.

Тому я віддав наказ нашим збройним силам продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими й боєздатними, а також продовжувати перемир’я до того часу, поки не буде подано їхню пропозицію та завершено обговорення, у той чи інший спосіб. Дональд Трамп Президент США

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилітає до Ісламабаду, оскільки Іран дав сигнал, що готовий до продовження переговорів.