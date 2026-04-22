Трамп вирішив продовжити перемир’я з Іраном

Американський лідер Дональд Трамп публічно оголосив, що продовжує перемир'я з Іраном. За словами президента США, воно буде тривати доти, доки переговори між двома країнами не досягнуть прогресу. Попри це, блокаду іранських портів він не скасосує.
Головні тези:
- Пакистан відіграв ключову роль у рішенні Трампа щодо Ірану.
- Президент США вважає, що уряд Тегерану серйозно розколотий.
Трамп оголосив своє рішення щодо Ірану
Офіційна заява президента США була опублікована у соцмережі Truth Social.
За словами Дональда Трампа, він ухвалив це рішення, враховуючи той факт, що уряд Ірану серйозно розколотий.
Окрім того, як виявилося, про продовження перемир'я на Близькому Сході його попросив начальник штабу армії Пакистану Асіма Муніра та пакистанський прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф.
Напередодні американські ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилітає до Ісламабаду, оскільки Іран дав сигнал, що готовий до продовження переговорів.
Попри це, згодом стало відомо, що соратник Трампа залишився у Вашингтоні, а не вирушив до Пакистану.
