Трамп решил продолжить перемирие с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что продолжает перемирие с Ираном. По словам президента США, оно продлится до тех пор, пока переговоры между двумя странами не достигнут прогресса. Несмотря на это, блокаду иранских портов он не отменит.

Трамп объявил свое решение по Ирану

Официальное заявление президента США было опубликовано в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, он принял это решение, учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото.

Кроме того, оказалось, о продолжении перемирия на Ближнем Востоке его попросил начальник штаба армии Пакистана Асима Мунира и пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

Поэтому я приказал нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными, а также продолжать перемирие до тех пор, пока не будет подано их предложение и завершено обсуждение тем или иным способом. Дональд Трамп Президент США

Накануне американские СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетает в Исламабад, поскольку Иран дал сигнал, что готов к продолжению переговоров.