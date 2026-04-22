Трамп решил продолжить перемирие с Ираном
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп решил продолжить перемирие с Ираном

Donald Trump
Трамп объявил свое решение по Ирану
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что продолжает перемирие с Ираном. По словам президента США, оно продлится до тех пор, пока переговоры между двумя странами не достигнут прогресса. Несмотря на это, блокаду иранских портов он не отменит.

Главные тезисы

  • Пакистан сыграл ключевую роль в решении Трампа по Ирану.
  • Президент США считает, что правительство Тегерана серьезно расколото.

Трамп объявил свое решение по Ирану

Официальное заявление президента США было опубликовано в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, он принял это решение, учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото.

Кроме того, оказалось, о продолжении перемирия на Ближнем Востоке его попросил начальник штаба армии Пакистана Асима Мунира и пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

Поэтому я приказал нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными, а также продолжать перемирие до тех пор, пока не будет подано их предложение и завершено обсуждение тем или иным способом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Накануне американские СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетает в Исламабад, поскольку Иран дал сигнал, что готов к продолжению переговоров.

Тем не менее, впоследствии стало известно, что соратник Трампа остался в Вашингтоне, а не отправился в Пакистан.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?