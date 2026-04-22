Трамп решил продолжить перемирие с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп публично объявил, что продолжает перемирие с Ираном. По словам президента США, оно продлится до тех пор, пока переговоры между двумя странами не достигнут прогресса. Несмотря на это, блокаду иранских портов он не отменит.
Главные тезисы
- Пакистан сыграл ключевую роль в решении Трампа по Ирану.
- Президент США считает, что правительство Тегерана серьезно расколото.
Трамп объявил свое решение по Ирану
Официальное заявление президента США было опубликовано в соцсети Truth Social.
По словам Дональда Трампа, он принял это решение, учитывая тот факт, что правительство Ирана серьезно расколото.
Кроме того, оказалось, о продолжении перемирия на Ближнем Востоке его попросил начальник штаба армии Пакистана Асима Мунира и пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.
Накануне американские СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетает в Исламабад, поскольку Иран дал сигнал, что готов к продолжению переговоров.
Тем не менее, впоследствии стало известно, что соратник Трампа остался в Вашингтоне, а не отправился в Пакистан.
Больше по теме
