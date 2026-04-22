"Привыкла говорить то, что думаю". Мелони раскрыла причину конфликта с Трампом

Лидер Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что всегда будет говорить то, что думает, — таким образом она прокомментировала громкий спор с президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Мелони стала в защиту Папы Римского, и это не понравилось Трампу.
- Лидер Италии считает, что этот спор не испортил отношения ее страны с США.
Мэлони дала понять, что не боится Трампа
Громкий публичный конфликт разгорелся из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.
Лидер Италии заявила, что считает высказывания главы Белого дома неприемлемыми.
На этом фоне президент США обвинил Мэлони в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.
По словам итальянского премьера, эти слова Трампа ее не обидели и не разочаровали.
Она также четко дала понять, что продолжит говорить то, что думает.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-