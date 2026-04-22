"Привыкла говорить то, что думаю". Мелони раскрыла причину конфликта с Трампом

Лидер Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что всегда будет говорить то, что думает, — таким образом она прокомментировала громкий спор с президентом США Дональдом Трампом.

Мэлони дала понять, что не боится Трампа

Громкий публичный конфликт разгорелся из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Лидер Италии заявила, что считает высказывания главы Белого дома неприемлемыми.

На этом фоне президент США обвинил Мэлони в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

По словам итальянского премьера, эти слова Трампа ее не обидели и не разочаровали.

Она также четко дала понять, что продолжит говорить то, что думает.