"Привыкла говорить то, что думаю". Мелони раскрыла причину конфликта с Трампом
Источник:  DPA

Лидер Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что всегда будет говорить то, что думает, — таким образом она прокомментировала громкий спор с президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Мелони стала в защиту Папы Римского, и это не понравилось Трампу.
  • Лидер Италии считает, что этот спор не испортил отношения ее страны с США.

Мэлони дала понять, что не боится Трампа

Громкий публичный конфликт разгорелся из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Лидер Италии заявила, что считает высказывания главы Белого дома неприемлемыми.

На этом фоне президент США обвинил Мэлони в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

По словам итальянского премьера, эти слова Трампа ее не обидели и не разочаровали.

Она также четко дала понять, что продолжит говорить то, что думает.

Я верю, что мужество значит говорить то, что думаешь, даже если ты не согласен, и что дружба означает говорить то, что думаешь, даже если ты не согласен. Это не меняет моей жесткой поддержки единства Запада, как и не меняет отношений между Италией и Соединенными Штатами. Тем не менее, я человек, который привык говорить то, что думаю.

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

