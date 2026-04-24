Трамп розтринькав понад 1000 ракет Tomahawk на війну з Іраном

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, армія США уже витратила у війни на Близькому Сході понад 1000 ракет великої дальності Tomahawk, а також до 2 тисяч ракет протиповітряної оборони.

Війна проти Ірану виснажує армію РФ

За словами інсайдерів видання, американські війська витратили в Ірані стільки боєприпасів, що США не зможуть повноцінно захистити Тайвань від вторгнення Китаю, якщо воно розпочнеться найближчим часом.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що США випустили понад 1000 далекобійних ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет ППО, зокрема перехоплювачі до систем THAAD, Patriot і Standard Missile.

Що важливо розуміти, на повноцінну заміну цих запасів може знадобитися близько 6 років.

Через такі колосальні втрати у Білому домі почалися дискусії щодо коригування планів у війну на Близькому Сході.

Команда Трампа все ще боїться вторгнення КНР на Тайвань, попри те, що поки немає жодних ознак того, що конфлікт розпочнеться найближчим часом.