Трамп розтринькав понад 1000 ракет Tomahawk на війну з Іраном
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, армія США уже витратила у війни на Близькому Сході понад 1000 ракет великої дальності Tomahawk, а також до 2 тисяч ракет протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • На заміну цих запасів може знадобитись до 6 років. 
  • Також США витратили 50% ракет до Patriot зі на війну з Іраном.

Війна проти Ірану виснажує армію РФ

За словами інсайдерів видання, американські війська витратили в Ірані стільки боєприпасів, що США не зможуть повноцінно захистити Тайвань від вторгнення Китаю, якщо воно розпочнеться найближчим часом.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що США випустили понад 1000 далекобійних ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет ППО, зокрема перехоплювачі до систем THAAD, Patriot і Standard Missile.

Що важливо розуміти, на повноцінну заміну цих запасів може знадобитися близько 6 років.

Через такі колосальні втрати у Білому домі почалися дискусії щодо коригування планів у війну на Близькому Сході.

Команда Трампа все ще боїться вторгнення КНР на Тайвань, попри те, що поки немає жодних ознак того, що конфлікт розпочнеться найближчим часом.

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується провести наступного місяця в Пекіні важливий саміт із Трампом, а китайські збройні сили переживають чистку серед генералів. Але в разі виникнення конфлікту в короткостроковій перспективі США зіткнуться з дефіцитом боєприпасів, що потенційно може наражати війська на підвищений ризик.

Більше по темі

"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ
"Звикла говорити те, що думаю". Мелоні розкрила причину конфлікту з Трампом
"Буде дуже корисно". Трамп хоче бачити Путіна на саміті G20 у США
