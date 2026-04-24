Трамп хоче вигнати Іспанію з НАТО задля помсти Альянсу
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, команда президента США Дональда Трампа розробила різні сценарій помсти НАТО за те, що члени блоку не підтримали  Штати у війні на Близькому Сході. Першою під удар Білого дому може потрапити саме Іспанія.

Головні тези:

  • Юридично неможливо вигнати країну з НАТО без її згоди.
  •  Саме тому Трамп розглядає й інші варіанти помсти Альянсу.

Іспанію можуть вигнати з НАТО?

За словами інсайдерів, у їхньому розпорядженні опинився внутрішній лист Пентагону, де описані сценарії "помсти" членам Альянсу.

Дональд Трамп досі не може пробачити НАТО, що блок вирішив залишатися осторонь під час війни на Близькому Сході.

Наразі у центрі уваги президента США варіант із "призупиненням членства Іспанії у НАТО".

Що важливо розуміти, саме на Іспанію Трамп розлючений найбільше за критику та ненадання дозволу використовувати американські бази на своїй території у межах операції проти Ірану.

На переконня американського лідера, "призупинення" членства Іспанії не особливо нашкодить військовим можливостям США у Європі.

Журналісти звертають увагу на те, що юридичної можливості "призупинити членство у НАТО" будь-кого із союзників без його на те згоди не існує. Головна причина полягає в тому, що рішення в Альянсі ухвалюються одностайно.

Ба більше, вказано, що цього не можна зробити одностороннім рішенням США.

Також пропонують "переглянути позицію США" щодо належності Фолклендських островів — заморської території Британії, на яку висловлювала претензії Аргентина і суперечка вже доходила до "гарячої" війни.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?