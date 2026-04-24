Трамп хоче вигнати Іспанію з НАТО задля помсти Альянсу

Як вдалося дізнатися Reuters, команда президента США Дональда Трампа розробила різні сценарій помсти НАТО за те, що члени блоку не підтримали Штати у війні на Близькому Сході. Першою під удар Білого дому може потрапити саме Іспанія.

За словами інсайдерів, у їхньому розпорядженні опинився внутрішній лист Пентагону, де описані сценарії "помсти" членам Альянсу.

Дональд Трамп досі не може пробачити НАТО, що блок вирішив залишатися осторонь під час війни на Близькому Сході.

Наразі у центрі уваги президента США варіант із "призупиненням членства Іспанії у НАТО".

Що важливо розуміти, саме на Іспанію Трамп розлючений найбільше за критику та ненадання дозволу використовувати американські бази на своїй території у межах операції проти Ірану.

На переконня американського лідера, "призупинення" членства Іспанії не особливо нашкодить військовим можливостям США у Європі.

Журналісти звертають увагу на те, що юридичної можливості "призупинити членство у НАТО" будь-кого із союзників без його на те згоди не існує. Головна причина полягає в тому, що рішення в Альянсі ухвалюються одностайно.

Ба більше, вказано, що цього не можна зробити одностороннім рішенням США.