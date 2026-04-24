Трамп принизив принца Гаррі через його звернення щодо України — відео

Американський лідер Дональд Трамп, реагуючи на зиклик принца Гаррі до посилення ролі США у завершенні війни в Україні, цинічно заявив, що той не говорить від імені Великої Британії.

23 квітня принц Гаррі втретє прибув до України з неанонсованим візитом.

Він взяв участь у Київському безпековому форумі, під час якого закликав США проявити своє лідерство у питанні повернення миру в Україну, адже саме Штати — один з гарантів Будапештського меморандуму.

Це момент для американського лідерства. Момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов'язання за міжнародними договорами. Не з милосердя, а через свою власну незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності, — наголосив принц Гаррі.

Однак Дональд Трампа, під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті чітко дав зрозуміти, що не сприймає цей заклик всерйоз.

Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? Будь ласка, передайте їй від мене вітання, — з іронією заявив очільник Білого дому.

Один із журналістів запитав в Трампа, чи вважає він доречними такі заклики з боку члена королівської британської родини напередодні візиту короля Чарльза до США.

Принц Гаррі, це точно, не виступає від імені Великої Британії. Гадаю, я виступаю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі. Дональд Трамп Президент США