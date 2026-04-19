Росія вже програла цю війну стратегічно — адмірал Бауер
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін
Read in English
Джерело:  NV

На переконання адмірала, голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, вкрай малоймовірно, що загарбницька війна Росії проти України завершиться класичною військовою перемогою однієї зі сторін. Попри це, він наголосив, що РФ уже давно зазнала фатальної стратегічної поразки.

Головні тези:

  • Вигнати 700 тисяч російських солдатів з України буде дуже складно.
  • Україна могла виграти війну ще в 2022 році

Бауер оцінив хід російсько-української війни

Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів.

Роб Бауер

Очільник Військового комітету НАТО

На цьому тлі адмірал озвучив чітке попередження українцям та світу: російських загарбників буде надто складно вигнати з території України.

Саме тому не варто плекати марних ілюзій — "ми всі повинні винести з цього урок".

На переконання Бауера, якби в 2022 році союзники дали Києва всю зброю, яка була тоді потрібна, то ЗСУ могли б дуже успішно відвойовувала свою територію у ворога.

Що цікаво, це могло б статися у період з квітня до серпня того року.

Якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим, — визнав адмірал.

Росія вже програла цю війну стратегічно, що призвело до того, що вона стала сателітом Китаю, — додав Бауер.

На думку адмірала, саме без допомоги Сі Путін не зміг би так довго воювати з Україною.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?