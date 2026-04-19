Росія вже програла цю війну стратегічно — адмірал Бауер

На переконання адмірала, голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, вкрай малоймовірно, що загарбницька війна Росії проти України завершиться класичною військовою перемогою однієї зі сторін. Попри це, він наголосив, що РФ уже давно зазнала фатальної стратегічної поразки.
Головні тези:
- Вигнати 700 тисяч російських солдатів з України буде дуже складно.
- Україна могла виграти війну ще в 2022 році
Бауер оцінив хід російсько-української війни
На цьому тлі адмірал озвучив чітке попередження українцям та світу: російських загарбників буде надто складно вигнати з території України.
Саме тому не варто плекати марних ілюзій — "ми всі повинні винести з цього урок".
На переконання Бауера, якби в 2022 році союзники дали Києва всю зброю, яка була тоді потрібна, то ЗСУ могли б дуже успішно відвойовувала свою територію у ворога.
Що цікаво, це могло б статися у період з квітня до серпня того року.
На думку адмірала, саме без допомоги Сі Путін не зміг би так довго воювати з Україною.
