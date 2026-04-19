Россия уже проиграла эту войну стратегически — адмирал Бауэр
По мнению адмирала, главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, крайне маловероятно, что захватническая война России против Украины завершится классической военной победой одной из сторон. Несмотря на это, он подчеркнул, что РФ уже давно потерпела роковое стратегическое поражение.

Главные тезисы

  • Выгнать 700 тысяч российских солдат из Украины будет очень сложно.
  • Украина могла выиграть войну еще в 2022 году.

Бауэр оценил ход российско-украинской войны

Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат.

Роб Бауэр

Глава Военного комитета НАТО

На этом фоне адмирал озвучил четкое предупреждение украинцам и всему миру: российских захватчиков будет слишком сложно выгнать с территории Украины.

Именно поэтому не стоит питать бесполезных иллюзий — "мы все должны извлечь из этого урок".

По убеждению Бауэра, если бы в 2022 году союзники дали Киеву все оружие, которое было тогда нужно, то ВСУ могли бы очень успешно отвоевывали свою территорию у врага.

Что интересно, это могло произойти в период с апреля по август того года.

Если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы совсем другим, — признал адмирал.

Россия уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая, добавил Бауэр.

По мнению адмирала, именно без помощи Си Путин не смог бы так долго воевать с Украиной.

