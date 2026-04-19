"Мы готовы". Лукашенко анонсировал "большое соглашение" с Трампом
Источник:  online.ua

Беларуский диктатор Александр Лукашенко публично объявил, что готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заключить "большое соглашение". По словам соратника Путина, это произойдет, когда будут "урегулированы определенные вопросы".

Главные тезисы

  • Соратник Путина отмечает важность учета интересов обеих сторон в соглашении.
  • Лукашенко подчеркивает, что встреча с Трампом не является для него самоцелью.

Лукашенко продолжает утверждать, что официальные Вашингтон и Минск до сих пор активно обсуждают "большое соглашение".

По словам пророссийского политика, крайне важно вовремя решить "определенные вопросы".

У нас гораздо больше вопросов, которые нужно урегулировать. И это тема большого соглашения. Как только мы подготовим это на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение.

Александр Лукашенко

Соратник Путина также добавил, что в этом соглашении должны быть учтены интересы обеих сторон.

Я готов к этой встрече. Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси, — добавил он.

Лукашенко продолжает уверять, что встреча с главой Белого дома для него не является самоцелью.

Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное, — утверждает самопровозглашенный президент Беларуси.

