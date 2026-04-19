"Ми готові". Лукашенко анонсував "велику угоду" з Трампом

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно оголосив, що готовий до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти "велику угоду". За словами соратника Путіна, це станеться, коли будуть "врегульовані певні питання".
Головні тези:
- Соратник Путіна наголошує на важливості врахування інтересів обох сторін у угоді.
- Лукашенко підкреслює, що зустріч з Трампом не є для нього самоціллю.
Білорусь готується до “великої угоди” зі США
Лукашенко продовжує стверджувати, що офіційні Вашингтон та Мінськ досі активно обговорюють "велику угоду".
За словами проросійського політика, вкрай важливо вчасно владнати "певні питання".
Соратник Путіна також додоав, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін.
Лукашенко продовжує запевняти, що зустріч з очільником Білого дому для нього не є самоціллю.
