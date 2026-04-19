"Ми готові". Лукашенко анонсував "велику угоду" з Трампом

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно оголосив, що готовий до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти "велику угоду". За словами соратника Путіна, це станеться, коли будуть "врегульовані певні питання".

Білорусь готується до “великої угоди” зі США

Лукашенко продовжує стверджувати, що офіційні Вашингтон та Мінськ досі активно обговорюють "велику угоду".

За словами проросійського політика, вкрай важливо вчасно владнати "певні питання".

У нас набагато більше питань, які треба врегулювати. І це тема великої угоди. Як тільки ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду.

Соратник Путіна також додоав, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін.

Я готовий до цієї зустрічі. Ми готові до угоди, але її потрібно підготувати, щоб там були інтереси і Сполучених Штатів Америки, і Білорусі, — додав він.

Лукашенко продовжує запевняти, що зустріч з очільником Білого дому для нього не є самоціллю.

Скажу відверто, приємно було б побачити цю людину віч-на-віч і потиснути йому руку. Але це не самоціль, це не головне, — стверджує самопроголошений президент Білорусі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЦПД розкрив три сценарії Росії для продовження війни проти України
окупанти
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це ганебно". У Сенаті критикують Трампа через нове рішення щодо нафти РФ
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України
Володимир Зеленський
Трамп

