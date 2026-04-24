Трамп унизил принца Гарри из-за его обращения касательно Украины — видео

Американский лидер Дональд Трамп, реагируя на призыв принца Гарри к усилению роли США в завершении войны в Украине, цинично заявил, что тот не говорит от имени Великобритании.
Главные тезисы
- Гарри призвал США выполнять свои обязательства по международным договорам.
- Однако Трампа намекнул, что не собирается это делать.
Трамп пренебрежительно ответил на обращение принца Гарри
23 апреля принц Гарри в третий раз прибыл в Украину с неанонсированным визитом.
Он принял участие в Киевском форуме безопасности, во время которого призвал США проявить свое лидерство в вопросе возвращения мира в Украину, ведь именно Штаты — один из гарантов Будапештского меморандума.
Однако Дональд Трампа, во время общения со СМИ в Овальном кабинете, четко дал понять, что не воспринимает этот призыв всерьез.
Один из журналистов спросил Трампа, считает ли он уместными такие призывы со стороны члена королевской британской семьи накануне визита короля Чарльза в США.
