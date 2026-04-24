Трамп унизил принца Гарри из-за его обращения касательно Украины — видео

Американский лидер Дональд Трамп, реагируя на призыв принца Гарри к усилению роли США в завершении войны в Украине, цинично заявил, что тот не говорит от имени Великобритании.

23 апреля принц Гарри в третий раз прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Он принял участие в Киевском форуме безопасности, во время которого призвал США проявить свое лидерство в вопросе возвращения мира в Украину, ведь именно Штаты — один из гарантов Будапештского меморандума.

Это момент для американского лидерства. Момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам. Не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности, — подчеркнул принц Гарри.

Однако Дональд Трампа, во время общения со СМИ в Овальном кабинете, четко дал понять, что не воспринимает этот призыв всерьез.

Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена? Пожалуйста, передайте ей от меня поздравления, — с иронией заявил глава Белого дома.

Один из журналистов спросил Трампа, считает ли он уместными такие призывы со стороны члена королевской британской семьи накануне визита короля Чарльза в США.

Принц Гарри, это точно, не выступает от имени Великобритании. Думаю, я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри. Дональд Трамп Президент США