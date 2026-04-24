Путин пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста — известна цель
Путин пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста — известна цель

Российский диктатор Владимир Путин и его команда делают все возможное, чтобы организовать искусственные акции протеста на Кипре. Ключевая цель — изменение политики ЕС в отношении Украины, блокирование кредита для Киева в размере 90 млрд евро, а также дискредитация украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Фейковые протесты под формальными антивоенными лозунгами – стандартная российская манипуляция.
  • Украина уже предупредила ЕС о новом плане Кремля.

Путин пытается снова расколоть ЕС изнутри

Что важно понимать, Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, однако российского диктатора даже это не остановило.

К новой антиукраинской кампании привлечены:

  • посольство РФ на Кипре,

  • структуры «Россотрудничества»,

  • пророссийские общественные объединения и т.д.

Кроме того, удалось узнать, что координирует весь процесс «Русский культурный центр».

Как отмечают в ЦПД, подобные организации под прикрытием культурных проектов сознательно продвигают влияние и пропаганду России за пределами страны.

Известно, что протесты планируют проводить до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Впрочем, это типичная российская манипуляция с переводом ответственности за войну на Украину, ЕС и НАТО. Главным должно стать требование немедленного прекращения финансирования войны в Украине со стороны ЕС.

Путин и его приспешники настроены сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать поддержке Украины и спровоцировать раскол в Евросоюзе.

Официальный Киев уже предупредил европейских союзников о новых коварных планах Кремля.

