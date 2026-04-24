Российский диктатор Владимир Путин и его команда делают все возможное, чтобы организовать искусственные акции протеста на Кипре. Ключевая цель — изменение политики ЕС в отношении Украины, блокирование кредита для Киева в размере 90 млрд евро, а также дискредитация украинского лидера Владимира Зеленского.

Путин пытается снова расколоть ЕС изнутри

Что важно понимать, Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, однако российского диктатора даже это не остановило.

К новой антиукраинской кампании привлечены:

посольство РФ на Кипре,

структуры «Россотрудничества»,

пророссийские общественные объединения и т.д.

Кроме того, удалось узнать, что координирует весь процесс «Русский культурный центр».

Как отмечают в ЦПД, подобные организации под прикрытием культурных проектов сознательно продвигают влияние и пропаганду России за пределами страны.

Известно, что протесты планируют проводить до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Впрочем, это типичная российская манипуляция с переводом ответственности за войну на Украину, ЕС и НАТО. Главным должно стать требование немедленного прекращения финансирования войны в Украине со стороны ЕС.

Путин и его приспешники настроены сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать поддержке Украины и спровоцировать раскол в Евросоюзе.