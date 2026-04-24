Российский диктатор Владимир Путин и его команда делают все возможное, чтобы организовать искусственные акции протеста на Кипре. Ключевая цель — изменение политики ЕС в отношении Украины, блокирование кредита для Киева в размере 90 млрд евро, а также дискредитация украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Фейковые протесты под формальными антивоенными лозунгами – стандартная российская манипуляция.
- Украина уже предупредила ЕС о новом плане Кремля.
Путин пытается снова расколоть ЕС изнутри
Что важно понимать, Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, однако российского диктатора даже это не остановило.
К новой антиукраинской кампании привлечены:
посольство РФ на Кипре,
структуры «Россотрудничества»,
пророссийские общественные объединения и т.д.
Кроме того, удалось узнать, что координирует весь процесс «Русский культурный центр».
Как отмечают в ЦПД, подобные организации под прикрытием культурных проектов сознательно продвигают влияние и пропаганду России за пределами страны.
Путин и его приспешники настроены сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать поддержке Украины и спровоцировать раскол в Евросоюзе.
Официальный Киев уже предупредил европейских союзников о новых коварных планах Кремля.
