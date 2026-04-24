Генштаб уволил командиров 14-й бригады и 10 корпуса из-за плохого обеспечения бойцов
Генштаб уволил командиров 14-й бригады и 10 корпуса из-за плохого обеспечения бойцов

Скандал вокруг 14-й бригады и 10 корпуса – последние подробности
Утром 24 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что командиров 14-й бригады и 10 корпуса уволили на фоне громкого скандала в армии. Украинцев возмутило, что воины 14-й омбр, которые держат оборону на Харьковском направлении, систематически остаются без еды и воды.

Главные тезисы

  • Сейчас внимание Украины приковано к бойцам 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении.
  • В течение 8 месяцев они теряют сознание от голода и пьют дождевую воду, находясь на позициях.

Скандал вокруг 14-й бригады и 10 корпуса — последние подробности

Как отметили в Генштабе, удары России по переправам через реку Оскол значительно ухудшили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск.

Сейчас эту проблему пытаются активно решить.

Кроме того, указано, что командование 14-й отдельной механизированной бригады не раскрывало реальное положение дел на этом участке фронта.

Это все привело к потерям некоторых позиций и ухудшению обеспечения бойцов. Генштаб ВСУ признает проблему поставок продовольствия на одну из позиций бригады.

В целях исправления ситуации принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14 омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса. Командиром 14 омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Уже стартовало расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск.

На фоне последних событий главком ВСУ Александр Сырский приказал командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому провести проверки всестороннего обеспечения воинов, держащих оборону на переднем крае.

Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов, — отмечает Генштаб ВСУ.

