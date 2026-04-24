Генштаб уволил командиров 14-й бригады и 10 корпуса из-за плохого обеспечения бойцов

Утром 24 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что командиров 14-й бригады и 10 корпуса уволили на фоне громкого скандала в армии. Украинцев возмутило, что воины 14-й омбр, которые держат оборону на Харьковском направлении, систематически остаются без еды и воды.
Главные тезисы
- Сейчас внимание Украины приковано к бойцам 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении.
- В течение 8 месяцев они теряют сознание от голода и пьют дождевую воду, находясь на позициях.
Скандал вокруг 14-й бригады и 10 корпуса — последние подробности
Как отметили в Генштабе, удары России по переправам через реку Оскол значительно ухудшили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск.
Сейчас эту проблему пытаются активно решить.
Кроме того, указано, что командование 14-й отдельной механизированной бригады не раскрывало реальное положение дел на этом участке фронта.
Это все привело к потерям некоторых позиций и ухудшению обеспечения бойцов. Генштаб ВСУ признает проблему поставок продовольствия на одну из позиций бригады.
Уже стартовало расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск.
На фоне последних событий главком ВСУ Александр Сырский приказал командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому провести проверки всестороннего обеспечения воинов, держащих оборону на переднем крае.
