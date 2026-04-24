РФ атаковала Украину баллистикой и 107 ударными БпЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 23-24 апреля российские оккупанты били по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 107 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать 96 враждебных целей.
Главные тезисы
- Подтверждено попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БПЛА на 9 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 23 апреля.
Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
