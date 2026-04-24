РФ атаковала Украину баллистикой и 107 ударными БпЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 23-24 апреля российские оккупанты били по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 107 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать 96 враждебных целей.

Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 23 апреля.

Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.