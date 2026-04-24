РФ атаковала Украину баллистикой и 107 ударными БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 23-24 апреля российские оккупанты били по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 107 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать 96 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Подтверждено попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БПЛА на 9 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 23 апреля.

Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?