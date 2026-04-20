Универсальные наземные станции для дронов на оптоволокне внедряем в ВСУ — Федоров

В ВСУ появятся универсальные наземные станции для дронов на оптоволокне

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Впервые внедряем в войска универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов и убираем "зоопарк" решений. Михаил Федоров Министр обороны

По словам министра, сегодня дроны на оптоволокне — один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБов и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность.

Однако для каждого оператора, работающего с оптоволоконными дронами, есть проблема — «зоопарк» наземных станций управления для запуска БПЛА.

Он добавил, что на фронте одновременно работают десятки разных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому во время мероприятия на позиции операторы вынуждены брать с собой 3-5 разных образцов, что создает излишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач.

Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны.

Федоров уточнил, что сегодня два типа наземных станций для оптоволоконных дронов — аналоговые и цифровые. В частности, самые распространенные аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.

Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования.

Министр также подчеркнул, что следующим этапом будут являться цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.