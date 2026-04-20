Универсальные наземные станции для дронов на оптоволокне внедряем в ВСУ — Федоров

Министерство обороны впервые внедряет в войска универсальную наземную станцию для управления оптоволоконными дронами.
Главные тезисы
- Универсальная наземная станция для дронов на оптоволокне впервые внедряется в Вооруженные силы Украины, сокращая “зоопарк” различных решений и упрощая работу операторов.
- Оптоволоконные дроны становятся ключевым элементом поражения врага, сотрудничая с РЭБами и помогая уничтожать цели на больших дистанциях.
В ВСУ появятся универсальные наземные станции для дронов на оптоволокне
Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
По словам министра, сегодня дроны на оптоволокне — один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБов и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность.
Он добавил, что на фронте одновременно работают десятки разных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому во время мероприятия на позиции операторы вынуждены брать с собой 3-5 разных образцов, что создает излишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач.
Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны.
Федоров уточнил, что сегодня два типа наземных станций для оптоволоконных дронов — аналоговые и цифровые. В частности, самые распространенные аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.
Министр также подчеркнул, что следующим этапом будут являться цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.
Наша цель — сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает излишнюю сложность в работе подразделений. По заданию Президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, воздухе и экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат.
