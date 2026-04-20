Універсальні наземні станції для дронів на оптоволокні впроваджуємо у ЗСУ — Федоров

У ЗСУ з’являться універсальні наземні станції для дронів на оптоволокні

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Уперше впроваджуємо у війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів та прибираємо "зоопарк" рішень. Михайло Федоров Міністр оборони

За словами міністра, сьогодні дрони на оптоволокні — один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність.

Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема — «зоопарк» наземних станцій керування для запуску БПЛА.

Він додав, що на фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3-5 різних зразків, що створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань.

Над вирішенням цієї критичної для фронту проблеми разом із виробниками кілька місяців працював радник з ефективності БПЛА Сергій Стерненко. Це один із його проєктів у межах Міністерства оборони.

Федоров уточнив, що сьогодні є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів — аналогові та цифрові. Зокрема, найпоширеніші — аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів.

Сьогодні вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, і маємо прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня передаємо станції в підрозділи для бойового тестування.

Міністр також підкреслив, що наступним етапом будуть цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.