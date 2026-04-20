Універсальні наземні станції для дронів на оптоволокні впроваджуємо у ЗСУ — Федоров

Міністерство оборони вперше впроваджує у війську універсальну наземну станцію для керування оптоволоконними дронами.
Головні тези:
- У межах ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для керування оптоволоконними дронами, що спростить роботу військових операторів та підвищить їх ефективність.
- Оптоволоконні дрони стають ключовим елементом ураження ворога, працюючи під дією РЕБів та допомагаючи знищувати цілі на великих дистанціях.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За словами міністра, сьогодні дрони на оптоволокні — один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність.
Він додав, що на фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3-5 різних зразків, що створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань.
Над вирішенням цієї критичної для фронту проблеми разом із виробниками кілька місяців працював радник з ефективності БПЛА Сергій Стерненко. Це один із його проєктів у межах Міністерства оборони.
Федоров уточнив, що сьогодні є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів — аналогові та цифрові. Зокрема, найпоширеніші — аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів.
Міністр також підкреслив, що наступним етапом будуть цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.
Наша мета — сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням Президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар’єри і даємо військовим інструменти, що працюють на результат.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-