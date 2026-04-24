РФ атакувала Україну балістикою та 107 ударними БпЛА
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 23-24 квітня російські окупанти били по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 107 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати 96 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Підтверджено влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний напад ворога почався ще о 18:00 23 квітня.

Російскь дрони здійснювали атаку із напрямків: Шаталово,Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

