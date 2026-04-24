РФ атакувала Україну балістикою та 107 ударними БпЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 23-24 квітня російські окупанти били по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 107 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати 96 ворожих цілей.
Головні тези:
- Підтверджено влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад ворога почався ще о 18:00 23 квітня.
Російскь дрони здійснювали атаку із напрямків: Шаталово,Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
