РФ атакувала Україну балістикою та 107 ударними БпЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 23-24 квітня російські окупанти били по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 107 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати 96 ворожих цілей.

Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад ворога почався ще о 18:00 23 квітня.

Російскь дрони здійснювали атаку із напрямків: Шаталово,Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.