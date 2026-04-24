Генштаб звільнив командирів 14-ї бригади та 10 корпусу через погане забезпечення бійців
Генштаб звільнив командирів 14-ї бригади та 10 корпусу через погане забезпечення бійців

Скандал навколо 14-ї бригади та 10 корпусу - останні подробиці
Вранці 24 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що командирів 14-ї бригади та 10 корпусу звільнили на тлі гучного скандалу у війську. Українців обурило, що воїни 14-ї омбр, які тримають оборону на Харківському напрямку, систематично залишаються без їжі і води.

Головні тези:

  • Зараз увага України прикута до бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. 
  • Протягом 8 місяців вони втрачають свідомість від голоду та п’ють дощову воду, перебуваючи на позиціях.

Скандал навколо 14-ї бригади та 10 корпусу — останні подробиці

Як зазначили в Генштабі, удари Росії по переправам через річку Оскіл значно погіршили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ.

Наразі цю проблему намагаються активно вирішити.

Окрім того, вказано, що командування 14 окремої механізованої бригади не розкривало реальний стан справ на цій ділянці фронту.

Загалом це все призвело до втрат деяких позицій та погіршення забезпечення бійців. Генштаб ЗСУ визнає проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Уже стартувало розслідування, яке проводить комплексна комісія Сухопутних військ.

На тлі останніх подій головком ЗСУ Олександ Сирський наказав командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому здійснити перевірки всебічного забезпечення воїнів, які тримають оборону на передньому краї.

Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Більше по темі

Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Росія хоче посилити терор України
РФ атакувала Україну балістикою та 107 ударними БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
2 людини загинули та 15 поранені внаслідок ударів Росії по Одесі
Атака Росії на Одесу - які наслідки

