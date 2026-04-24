Генштаб звільнив командирів 14-ї бригади та 10 корпусу через погане забезпечення бійців

Вранці 24 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що командирів 14-ї бригади та 10 корпусу звільнили на тлі гучного скандалу у війську. Українців обурило, що воїни 14-ї омбр, які тримають оборону на Харківському напрямку, систематично залишаються без їжі і води.
Головні тези:
- Зараз увага України прикута до бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку.
- Протягом 8 місяців вони втрачають свідомість від голоду та п’ють дощову воду, перебуваючи на позиціях.
Скандал навколо 14-ї бригади та 10 корпусу — останні подробиці
Як зазначили в Генштабі, удари Росії по переправам через річку Оскіл значно погіршили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ.
Наразі цю проблему намагаються активно вирішити.
Окрім того, вказано, що командування 14 окремої механізованої бригади не розкривало реальний стан справ на цій ділянці фронту.
Загалом це все призвело до втрат деяких позицій та погіршення забезпечення бійців. Генштаб ЗСУ визнає проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.
Уже стартувало розслідування, яке проводить комплексна комісія Сухопутних військ.
На тлі останніх подій головком ЗСУ Олександ Сирський наказав командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому здійснити перевірки всебічного забезпечення воїнів, які тримають оборону на передньому краї.
