2 людини загинули та 15 поранені внаслідок ударів Росії по Одесі

Протягом минулої ночі армія РФ знову атакувала житлові будинки в Одесі. Згідно з останніми даними, щонайменше двоє мирних мешканців міста загинули та ще 15 постраждали.

Атака Росії на Одесу — які наслідки

Як повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак, ворог знову бив по житлових кварталах міста.

Під удари армії РФ потрапили дві двоповерхівки та триповерхівка.

На одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій — одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється. Сергій Лисак Голова Одеської МВА

На цьому тлі Лисак також підтвердив влучання у нежитлову будівлю.

Станом на 7:00, на жаль, маємо трагічні новини. Внаслідок нічної атаки загинуло подружжя — обом було по 75 років. Мої щирі співчуття рідним та близьким, — додав голова ОВА.

За словами Лисака, ще 15 місцевих мешканців були поранені, 8 з них перебувають у медичних закладах.

На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають теріторію та закривають віконні прорізи.

