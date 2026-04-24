2 людини загинули та 15 поранені внаслідок ударів Росії по Одесі
Джерело:  Одеська ОДА

Протягом минулої ночі армія РФ знову атакувала житлові будинки в Одесі. Згідно з останніми даними, щонайменше двоє мирних мешканців міста загинули та ще 15 постраждали.

Головні тези:

  • Через удари ворога загинуло подружжя — обом було по 75 років.
  • 8 цивільних перебувають у медичних закладах.

Атака Росії на Одесу — які наслідки

Як повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак, ворог знову бив по житлових кварталах міста.

Під удари армії РФ потрапили дві двоповерхівки та триповерхівка.

На одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій — одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється.

На цьому тлі Лисак також підтвердив влучання у нежитлову будівлю.

Станом на 7:00, на жаль, маємо трагічні новини. Внаслідок нічної атаки загинуло подружжя — обом було по 75 років. Мої щирі співчуття рідним та близьким, — додав голова ОВА.

За словами Лисака, ще 15 місцевих мешканців були поранені, 8 з них перебувають у медичних закладах.

На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають теріторію та закривають віконні прорізи.

Також розгорнуто оперативні штаби: там мешканці можуть отримати допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою «єВідновлення» та з міського бюджету, — наголосив Лисак.

Більше по темі

Росія вже програла цю війну стратегічно — адмірал Бауер
Путін
Путін готує Білорусь до прямого вступу у війну проти України
План Путіна щодо Білорусі - Кулеба розкрив деталі
РФ атакувала Україну балістикою та 107 ударними БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

