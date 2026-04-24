2 людини загинули та 15 поранені внаслідок ударів Росії по Одесі

Протягом минулої ночі армія РФ знову атакувала житлові будинки в Одесі. Згідно з останніми даними, щонайменше двоє мирних мешканців міста загинули та ще 15 постраждали.
Головні тези:
- Через удари ворога загинуло подружжя — обом було по 75 років.
- 8 цивільних перебувають у медичних закладах.
Атака Росії на Одесу — які наслідки
Як повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак, ворог знову бив по житлових кварталах міста.
Під удари армії РФ потрапили дві двоповерхівки та триповерхівка.
На цьому тлі Лисак також підтвердив влучання у нежитлову будівлю.
За словами Лисака, ще 15 місцевих мешканців були поранені, 8 з них перебувають у медичних закладах.
На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають теріторію та закривають віконні прорізи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-