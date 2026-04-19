Путін готує Білорусь до прямого вступу у війну проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

План Путіна щодо Білорусі - Кулеба розкрив деталі
Read in English
Джерело:  online.ua

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба бачить немало ознак того, що російський диктатор Володимир Путін налаштований зробити все можливе, щоб втягнути білоруську армію у війну РФ проти України. Таким чином дипломат прокоментував підозрілу активність білоруської армії біля українських кордонів.

Головні тези:

  • Лукашенко буде робити все можливе, щоб не вступати у війну проти України.
  • Він усвідомлює, якими жахливими можуть бути наслідки цього рішення для всієї Білорусі. 

Дмитро Кулеба вкотре нагадав про те, що 4 роки тому Білорусь надала свою територію і повітряний простір Росії для наступу на Київ.

Тобто, в принципі, висновок номер один. Росія бачить Білорусь як другий фронт, який вона хотіла б відкрити проти України, — пояснив дипломат.

На цьому тлі колишній міністр вказав на серію ознак того, що Кремль готує Білорусь до прямого вступу у війну.

Насамперед йдеться про постійні військові навчання в РБ, які відбуваються під пильним наглядом росіян.

Ба більше, команда Лукашенка робить ставку на мобілізаційну готовність всієї Білорусі, а не лише її армії.

Що стосується інших тривожних ознак, то варто звернути увагу на масштабні командно-військові маневри, посилення Білорусі російськими системами ППО і дедалі сильнішу безпосередню взаємодіяю між російською і білоруською арміями.

Чи означає це, що ось-ось Білорусь піде в наступ? На мою думку, наразі не означає. Ще багато що може відбутися, — наголосив Кулеба.

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?