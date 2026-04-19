Путін готує Білорусь до прямого вступу у війну проти України

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба бачить немало ознак того, що російський диктатор Володимир Путін налаштований зробити все можливе, щоб втягнути білоруську армію у війну РФ проти України. Таким чином дипломат прокоментував підозрілу активність білоруської армії біля українських кордонів.

План Путіна щодо Білорусі — Кулеба розкрив деталі

Дмитро Кулеба вкотре нагадав про те, що 4 роки тому Білорусь надала свою територію і повітряний простір Росії для наступу на Київ.

Тобто, в принципі, висновок номер один. Росія бачить Білорусь як другий фронт, який вона хотіла б відкрити проти України, — пояснив дипломат.

На цьому тлі колишній міністр вказав на серію ознак того, що Кремль готує Білорусь до прямого вступу у війну.

Насамперед йдеться про постійні військові навчання в РБ, які відбуваються під пильним наглядом росіян.

Ба більше, команда Лукашенка робить ставку на мобілізаційну готовність всієї Білорусі, а не лише її армії.

Що стосується інших тривожних ознак, то варто звернути увагу на масштабні командно-військові маневри, посилення Білорусі російськими системами ППО і дедалі сильнішу безпосередню взаємодіяю між російською і білоруською арміями.