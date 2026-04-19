Путин готовит Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины
Путин готовит Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба видит немало признаков того, что российский диктатор Владимир Путин настроен сделать все возможное, чтобы втянуть беларускую армию в войну РФ против Украины. Таким образом, дипломат прокомментировал подозрительную активность беларуской армии у украинских границ.

  • Лукашенко будет делать все возможное, чтобы не вступать в войну против Украины.
  • Он осознает, какими ужасными могут быть последствия этого решения для всей Беларуси.

План Путина касательно Беларуси — Кулеба раскрыл детали

Дмитрий Кулеба еще раз напомнил о том, что 4 года назад Беларусь предоставила свою территорию и воздушное пространство России для наступления на Киев.

То есть, в принципе, заключение номер один. Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины, — объяснил дипломат.

На этом фоне бывший министр указал на серию признаков того, что Кремль готовит Беларусь к прямому вступлению в войну.

В первую очередь речь идет о постоянных военных учениях в РБ, которые проходят под пристальным наблюдением россиян.

Более того, команда Лукашенко делает ставку на мобилизационную готовность всей Беларуси, а не только ее армии.

Что касается других тревожных признаков, то следует обратить внимание на масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более сильное непосредственное взаимодействие между российской и беларускмим армиями.

Значит ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? По-моему, пока не значит. Еще многое может произойти, — подчеркнул Кулеба.

