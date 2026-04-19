Путин готовит Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба видит немало признаков того, что российский диктатор Владимир Путин настроен сделать все возможное, чтобы втянуть беларускую армию в войну РФ против Украины. Таким образом, дипломат прокомментировал подозрительную активность беларуской армии у украинских границ.
Главные тезисы
- Лукашенко будет делать все возможное, чтобы не вступать в войну против Украины.
- Он осознает, какими ужасными могут быть последствия этого решения для всей Беларуси.
План Путина касательно Беларуси — Кулеба раскрыл детали
Дмитрий Кулеба еще раз напомнил о том, что 4 года назад Беларусь предоставила свою территорию и воздушное пространство России для наступления на Киев.
На этом фоне бывший министр указал на серию признаков того, что Кремль готовит Беларусь к прямому вступлению в войну.
В первую очередь речь идет о постоянных военных учениях в РБ, которые проходят под пристальным наблюдением россиян.
Более того, команда Лукашенко делает ставку на мобилизационную готовность всей Беларуси, а не только ее армии.
Что касается других тревожных признаков, то следует обратить внимание на масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более сильное непосредственное взаимодействие между российской и беларускмим армиями.
