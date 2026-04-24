2 человека погибли и 15 ранены в результате ударов России по Одессе

В минувшую ночь армия РФ снова атаковала жилые дома в Одессе. Согласно последним данным, по меньшей мере два мирных жителя города погибли и еще 15 пострадали.

Атака России на Одессу — какие последствия

Как сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак, враг снова бил по жилым кварталам города.

Под удары армии РФ попали две двухэтажки и трехэтажка.

Фото: Сергей Лысак

На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение, информация по пострадавшим еще уточняется. Сергей Лысак Глава Одесской МВА

Фото: Сергей Лысак

На этом фоне Лисак также подтвердил попадание в нежилое здание.

По состоянию на 7:00, к сожалению, есть трагические новости. В результате ночной атаки погибли супруги — обоим было по 75 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким, — добавил глава ОВА.

Фото: Сергей Лысак

По словам Лысака, еще 15 местных жителей были ранены, 8 из них находятся в медицинских учреждениях.

На местах попадания с ночи работают коммунальные службы. Убирают территорию и закрывают оконные проемы.

Фото: Сергей Лысак