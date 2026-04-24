2 человека погибли и 15 ранены в результате ударов России по Одессе
Источник:  Одесская ОГА

В минувшую ночь армия РФ снова атаковала жилые дома в Одессе. Согласно последним данным, по меньшей мере два мирных жителя города погибли и еще 15 пострадали.

Главные тезисы

  • Из-за ударов врага погибли супруги — обоим было по 75 лет.
  • 8 гражданских находятся в медицинских учреждениях.

Атака России на Одессу — какие последствия

Как сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак, враг снова бил по жилым кварталам города.

Под удары армии РФ попали две двухэтажки и трехэтажка.

На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение, информация по пострадавшим еще уточняется.

Сергей Лысак

Глава Одесской МВА

На этом фоне Лисак также подтвердил попадание в нежилое здание.

По состоянию на 7:00, к сожалению, есть трагические новости. В результате ночной атаки погибли супруги — обоим было по 75 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким, — добавил глава ОВА.

По словам Лысака, еще 15 местных жителей были ранены, 8 из них находятся в медицинских учреждениях.

На местах попадания с ночи работают коммунальные службы. Убирают территорию и закрывают оконные проемы.

Также развернуты оперативные штабы: там жители могут получить помощь и консультации по компенсациям по программе «єВідновлення» и из городского бюджета, — подчеркнул Лысак.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уже проиграла эту войну стратегически — адмирал Бауэр
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готовит Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистикой и 107 ударными БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

