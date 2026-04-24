2 человека погибли и 15 ранены в результате ударов России по Одессе

В минувшую ночь армия РФ снова атаковала жилые дома в Одессе. Согласно последним данным, по меньшей мере два мирных жителя города погибли и еще 15 пострадали.
Главные тезисы
- Из-за ударов врага погибли супруги — обоим было по 75 лет.
- 8 гражданских находятся в медицинских учреждениях.
Атака России на Одессу — какие последствия
Как сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак, враг снова бил по жилым кварталам города.
Под удары армии РФ попали две двухэтажки и трехэтажка.
На этом фоне Лисак также подтвердил попадание в нежилое здание.
По словам Лысака, еще 15 местных жителей были ранены, 8 из них находятся в медицинских учреждениях.
На местах попадания с ночи работают коммунальные службы. Убирают территорию и закрывают оконные проемы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-